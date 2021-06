Costa Rica reporta una leve disminución de casos positivos de la covid-19

El reporte indica que la semana epidemiológica 25 que abarcó del 20 al 26 de junio registró 10.356 casos de covid-19. EFE/Esteban Biba/Archivo

San José, 29 jun (EFE).- El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, informó este martes en conferencia de prensa que el país reporta una leve disminución del 3 % en los casos positivos de la covid-19 en la última semana.

El reporte indica que la semana epidemiológica 25 que abarcó del 20 al 26 de junio registró 10.356 casos de covid-19, mientras que la semana 24 que abarcó del 13 al 19 de junio contabilizó 10.670 casos, lo que representa una disminución del 3 % y un promedio de 1.479 casos diarios.

Además, las autoridades contabilizan 4.661 fallecimientos acumulados relacionados con covid-19. El 44 % de los decesos de la semana epidemiológica 25 se registraron en el grupo de edad de 50 a 64 años, el 30,7 % en el grupo de 65 años y más un 25 % en el grupo de edad de 27 a 49 años

Este martes, de forma simultánea hay 1.001 personas hospitalizadas, 425 en unidades de cuidados intensivos.

"Nuestro umbral de atención es 359 pacientes en cuidados intensivos, y estamos en 425 personas, lo que significa que no hemos recuperado nuestra capacidad óptima de atención y eso no permite una agilidad en la hospitalización", afirmó Salas.

En la conferencia, el jerarca de salud expresó que de momento no se ha detectado la variante Delta, pero hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y continuar con las medidas de prevención.

"Esta variante no ha sido detectada, seguimos haciendo la vigilancia del genoma del virus, que es muy probable que vaya a presentarse, así como otras alrededor del mundo, esto pese a las medidas que puedan tomarse en fronteras. Entonces insisto, seguimos en pandemia, esta es la realidad del virus que sigue mutando, recordemos uso de la mascarilla y seguir protocolos", dijo Salas.

VACUNACIÓN

Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registran la aplicación de 2.440.385 dosis de la vacuna contra la covid-19, con corte al lunes 28 de junio de 2021. Del total de dosis registradas 1.629.222 corresponden a primeras dosis de la vacuna, mientras que 811.163 son segundas dosis.

El ministro de Comunicación, Agustín Castro, manifestó en conferencia de prensa que hasta el momento Costa Rica ha recibido 2.794.785 dosis de la vacuna, y la meta de las autoridades para el trimestre de julio, agosto y septiembre es recibir un total de 2.500.000 de vacunas.

En el grupo de personas de 58 años y más se han aplicado 1.416.766 dosis de la vacuna. De estas 723.941 (89 %) corresponden a primeras dosis y 692.825 (85 %) a segundas dosis.

En el grupo prioritario de personas con edades entre los 12 y 57 años con factores de riesgo, se han contabilizado 746.315 dosis, de las que 729.526 (47 %) corresponden a primeras dosis y 16.789 a segundas.

El restante de las dosis han sido aplicadas según grupos de prioridad, ya sean funcionarios públicos de atención presencial, trabajadores en centros de cuido de adultos mayores, médicos, estudiantes de ciencias de la salud y técnicos, entre otros.