Coronavirus.- Bruselas avisa a Alemania de que iría en contra de lo consensuado a 27 si prohíbe viajes con Portugal

Pide a los 27 una aplicación "coherente" y "a tiempo" del Certificado Covid que entra en vigor el 1 de julio



BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha avisado este martes a Alemania de que su intención de prohibir los viajes no esenciales con Portugal por miedo a la propagación de variantes peligrosas de coronavirus contraviene las medidas consensuadas a nivel de Veintisiete, ya que la recomendación común es limitar los riesgos con test PCR o cuarentenas.



Berlín ha cumplido con la regla de notificar al Ejecutivo comunitario su decisión de designar Portugal como una zona de riesgo por variantes, lo que en la práctica supone que las autoridades alemanas creen que pueden activar el "freno de emergencia" contemplado en las recomendaciones de la UE para reintroducir restricciones a los viajes.



Sin embargo, la medida alemana "no parece estar plenamente en línea" con lo acordado a Veintisiete, siguiendo las directrices de la Comisión, según ha explicado un portavoz comunitario que, sin embargo, no ha entrado en los detalles del aviso enviado al Gobierno de Angela Merkel.



Con todo, el portavoz ha recordado que las recomendaciones para coordinar a nivel europeo la respuesta de cada Estado miembro a la pandemia sin bloquear la libre circulación establece que deben evitarse las prohibiciones generalizadas, como la que Alemania empieza a imponer con Portugal.



La coordinación es "esencial", ha insistido Bruselas, y ello no solo supone que el Estado miembro notifique "cuanto antes" a la propia Comisión y a sus socios las restricciones, sino también que opte por otro tipo de medidas más adaptadas a la situación epidemiológica, por ejemplo exigiendo test PCR a la llegada de los viajeros o la obligación de guardar cuarentena.



A solo dos días de que entre en vigor formalmente el Certificado Covid en el conjunto de la Unión Europea, el Ejecutivo comunitario también ha enviado un mensaje a todos los socios para pedir una aplicación "coherente y a tiempo" de este documento, con el que aspiran a reactivar el turismo dentro de la UE a partir de este 1 de julio.



Este aviso tiene la forma de una carta remitida por los comisarios de Justicia, Didier Reynders, de Salud, Stella Kyriakides, y de Telecomunicaciones, Thierry Breton, a todos los Estados miembros para apelar a su buena coordinación. "La Comisión les anima a una rápida aplicación tan pronto como sea posible", ha expresado el portavoz de Reynders.