Corea del Sur.- El ex fiscal general de Corea del Sur Yoon Seok Youl presenta su candidatura a la Presidencia

Aboga por reconstruir el Estado de Derecho y reforzar la Justicia



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Yoon Seok Youl, ex fiscal general de Corea del Sur, ha presentado este martes de forma oficial su candidatura a las elecciones presidenciales cuatro meses después de haber dejado el cargo.



Así, Yoon ha expresado que se presentará a los comicios previstos para el próximo 9 de marzo y ha abogado por reconstruir el Estado de Derecho e impulsar el sistema judicial del país.



"Con el sentido común como arma, reconstruiré una democracia libre y el Estado de Derecho, que se ha roto, así como el valor de la justicia, que puede persistir a través de diferentes eras y generaciones", ha matizado. En relación con el Gobierno de Moon Jae In, ha criticado su "ansia de privatizar el poder y extender su reino a costa de la nación".



"No puedo seguir sentado mirando", ha lamentado, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Además, ha recalcado que el país necesita levantarse, resistir y hacerle frente a los "corruptos e incompetentes". Para ello ha dicho estar "preparado para sacrificarlo todo por el pueblo y el futuro del país".



En este sentido, ha señalado que es necesario tener éxito a la hora de "recuperar la Presidencia" y ha hecho hincapié en que "la gente y los grupos políticos que estén de acuerdo deben unirse".



Su entrada en la carrera presidencial ya había sido anticipada después de que varios sondeos vaticinaran unos buenos resultados para el exfiscal.