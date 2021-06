Cómo ayudar a personas que sufren una grave crisis psíquica

ILUSTRACIÓN - Las personas con psicosis pueden sufrir de gran angustia o perder contacto con la realidad durante sus crisis. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ansiedad extrema, alucinaciones: las personas con problemas psíquicos necesitan ayuda. Pero lidiar con una situación así no es fácil. Sin embargo, no actuar no es una opción. La Cámara Federal de Psicoterapeutas de Alemania recomienda ofrecer de manera cautelosa un diálogo, esperar, calmar y ofrecer ayuda. Añade que siempre hay que tener en cuenta que la persona posiblemente se sienta amenazada o perseguida y que podría percibir un acercamiento como una amenaza. En caso de duda, mantener distancia y buscar ayuda Por ello, y en líneas generales, los expertos recomiendan mantener distancia si la situación se percibe amenazante y llamar a la Policía, a un servicio de rescate o, idealmente, a un servicio psicosocial para este tipo de crisis. Esto es importante, sobre todo, cuando se tiene la sensación de que la persona se está poniendo en riesgo a ella misma o a terceros. Sin embargo, este tipo de servicios psicosociales no existen en todos lados. Por eso, si se llama a la Policía, hay que preguntar si hay disponible agentes con experiencia en situaciones de emergencia psíquicas. No presionar y dejar espacio En relación a los afectados, hay que tener en cuenta distintos puntos. Entre otras cosas, no hay que acercarse sin preguntarle a la persona si le parece bien. Si esta reacciona con miedo o de forma agresiva, lo mejor es alejarse. No hay que estrechar el círculo alrededor de ella con otras personas ni tampoco cerrarle "vías de escape" como puertas de salida, por ejemplo, ya que esto podría ser percibido como una amenaza por la persona afectada. Presionar también está mal. Se trata más bien de darle tiempo a la otra persona para que se calme y responda. Si se logra entablar una conversación con la persona afectada, hay que preguntar por familiares, amigos, médicos o terapeutas que la hayan tratado y a los que se pueda dar aviso. No negar las alucinaciones Otro punto importante es que si la persona dice que es perseguida por extraterrestres, que está por producirse una gran catástrofe o que es Jesucristo, lo mejor es tomarla en serio y escucharla. La Cámara germana de Psicoterapeutas afirma que, para la persona afectada, estas alucinaciones son reales. Por eso, no es buena idea tratar de calmarla diciéndole que por el momento no se ve a ningún extraterrestre. En cambio, puede ser buena idea llevar la conversación a otros temas y preguntarle, por ejemplo, si tiene sed o quiere tomar algo. En todo caso, la regla principal es siempre no ponerse uno mismo en peligro y velar por la propia seguridad. En líneas generales, los expertos recomiendan asegurarse una vía de escape para uno mismo. dpa