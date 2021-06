Bruselas espera que el mayor papel del Estado en la economía siga tras la COVID

EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Bruselas, 29 jun (EFE).- El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, dijo este martes que espera que el mayor papel que el Estado ha asumido en la economía durante la pandemia se mantenga, aunque con menos intensidad, una vez que la crisis sanitaria y económica pase.

"El papel de la intervención pública, del Estado, decrecerá, será más selectivo, pero permanecerá y eso es algo diferente de lo que teníamos hasta antes de la crisis", declaró el político socialdemócrata durante el Foro Económico de Bruselas que organiza la Comisión Europea (CE).

Otro elemento que según Gentiloni definirá el futuro económico es la sostenibilidad, "que se convirtió en una cuestión abrumadora, crucial, en todo el mundo".

También se refirió a las nuevas normas globales sobre fiscalidad que se negocian en la actualidad a nivel internacional, "tanto sobre la reasignación de los derechos de imposición como sobre el fin de la carrera a la baja" en las tasas mínimas de impuestos.

En cuarto lugar, mencionó la importancia de nuevas normas para la transición climática y digital.

"Si tomas estos cuatro elementos, si eres capaz de conseguir resultados en esos elementos y, por supuesto, la UE (Unión Europea) será un actor clave en todos estos sectores, creo que quizá dentro de unos años alguien dirá que tenemos un nuevo paradigma económico. Veremos", expuso.

Añadió que en la actualidad no solo se busca recuperar el nivel de crecimiento económico previo a la crisis, lo cual sucederá en la UE, en función de los países, entre 2021 y finales de 2022, sino que el "desafío real" es "reconstruir mejor".

En ese sentido, citó la sostenibilidad, la inclusividad, la competitividad digital o los nuevos empleos.

"¿Seremos capaces en esta nueva forma de construir mejor nuestras sociedades de preocuparnos por los grupos sociales golpeados con más dureza durante esta crisis?", se preguntó, y entre esos colectivos incluyó a los jóvenes, las mujeres y los ancianos.

El ex primer ministro italiano admitió que se han aprendido lecciones de la anterior crisis financiera, pues recordó que se acusó a la Unión Europa de haber dado entonces una respuesta "demasiado pequeña y demasiado tarde", y aseguró que con el fondo de recuperación europeo se pretende "afrontar el riesgo de (que surjan) divergencias demasiado grandes entre Estados miembros".

Agregó que de la pandemia se está saliendo en la eurozona con una deuda pública que alcanza el 102 % del producto interior bruto (PIB).

Subrayó que el coste de esa deuda no es comparable al que tuvo en la década de los 90, pero instó a prestar atención a lo que sucede, "en especial, en Estados Unidos, con la inflación y los tipos de interés".

"Hicimos la elección adecuada al dar una respuesta de apoyo. Creo que acertamos al decir que debemos mantener ese apoyo también el año próximo, por supuesto, de un modo más selectivo si la situación va bien, y, aparentemente, está yendo bien hacia la recuperación", explicó.

Al mismo tiempo, pidió ser "cauto" con las políticas fiscales y revisar las normas comunitarias sobre control del déficit y la deuda públicos para hacerlas "realistas para abordar esta nueva situación".

"La revisión de las normas siempre es una tarea difícil en Europa. Tenemos que construir un consenso, pero necesitamos normas comunes que se puedan aplicar y sean útiles para nuestras transiciones gemelas (la verde y la digital)", comentó.

La Comisión Europea tiene previsto poner en marcha el debate sobre la revisión de las normas fiscales en la segunda mitad de 2021.

Sobre la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, consideró que la vuelta de Washington al multilateralismo y la cooperación transatlántica con la UE son "cruciales si queremos diseñar juntos este nuevo paradigma" económico.

Agregó que los planes de recuperación estadounidenses también estimularán la economía de los Veintisiete.

En cuanto al ámbito digital, reconoció que la Unión Europea no puede ser "solo la reina de la regulación" de las nuevas tecnologías, sino que también debe tener ser "más competitiva" en ese campo.