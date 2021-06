Brasil.- El Gobierno prorroga la limitación de los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica hasta el 20 de julio

07-06-2021 Pasajeros a su llegada a las instalaciones de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 7 de junio de 2021, en Madrid, (España). España permite desde este lunes la entrada de viajeros que acrediten estar vacunados contra la Covid-19 desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, salvo India, Brasil y Sudáfrica. Las vacunas aceptadas hasta la fecha por la EMA o la OMS son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, Sinopharm y Sinovac-Coronavac. ECONOMIA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 20 de julio la limitación de los vuelos directos entre Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles por el "impacto de las variantes" autóctonas del Covid-19, que son "de especial preocupación".



A través de una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo ha decidido prorrogar la medida que vencía el 6 de julio, y que el Gobierno lleva alargando desde que se aprobase originalmente el pasado mes de febrero.



Según lo previsto en los acuerdos, desde Brasil y Sudáfrica solo podrán realizarse vuelos a España que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.



Sin embargo, estas restricciones no afectan al personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.



Además, se contemplan otras exenciones relativas a vuelos de aeronaves de Estado, servicios de búsqueda y salvamento (SAR), vuelos con escala en territorio español con fines no comerciales y que tengan por destino final otro país, vuelos exclusivos de carga, posicionales (ferry) y humanitarios, médicos o de emergencia.



En todo caso, en función de la evolución de la situación y de la pandemia y especialmente de las decisiones que puedan adoptarse de forma coordinada en la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad podrá levantar, con carácter general, estas limitaciones antes de la finalización de dicho plazo.