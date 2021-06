Brady y Bündchen adquieren participación en firma de cifrado FTX

Tom Brady and Gisele Bündchen in 2019.

(Bloomberg) -- La famosa pareja compuesta por Tom Brady y Gisele Bündchen adquirió una participación accionaria en la empresa de cifrado FTX como parte de una asociación a largo plazo, lo que marca la incursión más reciente del matrimonio en el mundo de los activos digitales.

Tanto Brady, un célebre jugador de fútbol americano, como Bündchen, una supermodelo de renombre mundial, actuarán como embajadores de FTX, según un anuncio realizado el martes. El intercambio de criptomonedas se negó a revelar su participación accionaria, pero dijo que ambos recibirán una cantidad y tipo de criptografía no especificados. Bündchen también asumirá el papel de asesora de iniciativas ambientales y sociales de FTX, según el comunicado.

“Tom y Gisele son leyendas y ambos alcanzaron la cima en lo que hacen”, dijo Sam Bankman-Fried, fundador y director ejecutivo de FTX, en una entrevista telefónica. “Cuando pensamos en lo que representa FTX, queremos ser el mejor producto que existe”.

FTX, con Bankman-Fried de 29 años a la cabeza, se ha convertido en uno de los intercambios criptográficos más grandes desde su lanzamiento hace apenas dos años. Bankman-Fried dijo que anteriormente ha habado con otros potenciales embajadores sobre posibles asociaciones, pero algo que FTX siempre se preguntaba era “¿cuán emocionados están por eso? ¿Cuán emocionados estamos de hacer un trato con ellos?” “Cuando se trata de Brady y Bündchen, “ambos estaban realmente interesados”.

Brady ha sido un defensor de las criptomonedas e incluso contribuyó a la volatilidad del bitcóin en mayo cuando cambió su foto de perfil de Twitter para mostrarse con los llamados ojos de láser, que es una forma de manifestar el apoyo a la industria criptográfica.

Nota Original:Tom Brady, Gisele Bündchen Take Equity Stake in Crypto Firm FTX

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.