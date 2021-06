Bolivia cierra su tercera Copa América consecutiva sin sumar puntos

Jugadores de Bolivia se lamentan el 28 de junio después de perder con Argentina, al finalizar un partido del grupo A de la Copa América en el estadio Arena Pantanal en Cuiabá (Brasil). EFE/Raúl Martínez

La Paz, 29 jun (EFE).- La Copa América en Brasil jugada este año fue la tercera consecutiva en la que Bolivia no consiguió sumar siquiera un punto, algo que ya ocurrió en la versión Centenario 2016 y aquella también disputada en Brasil en 2019.

Lo particular de estas presentaciones es que fueron causa para el retiro del cargo de los entonces seleccionadores, Julio Baldivieso en 2016 y Eduardo Villegas en 2019, y que en esta ocasión ha vuelto a poner en cuestión el trabajo del timonel venezolano César Farías al frente de la Verde.

En Bolivia los fanáticos de la selección son conscientes de la situación por la que atraviesa el fútbol del país, no obstante algo de esperanza queda para afrontar los partidos que restan en la clasificatoria al Mundial de Catar 2022 con la aparición de nuevas figuras para intentar sorprender.

EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO

Una eliminación cuando en un grupo de cinco clasifican cuatro es un fracaso para el exdefensa de la Verde Juan Carlos Paz García, que sostuvo a Efe que ese rendimiento "es el reflejo fiel de lo que es el torneo local" y la ausencia de futbolistas bolivianos en ligas competitivas del mundo que refuercen el juego de la selección.

Para Paz García entre lo poco que puede destacarse está "haber dado oportunidad" de valores como Ramiro y Henry Vaca, además de Roberto Fernández y Jeyson Chura, aunque posiblemente esto fue una contingencia por los cinco contagios por la covid-19 que hubo en el equipo y la necesidad de hacer cambios sobre la marcha.

"Bolivia se salvó de que la goleen en todos los partidos, ha tenido mucha suerte", manifestó con rigor a Efe el argentino-boliviano Ricardo Fontana que formó parte del equipo boliviano que casi clasifica al Mundial de Italia 1990.

Fontana mencionó de que este tipo de resultados muestran que "no hay la posibilidad de mejorar" aunque también apuntó que no es culpa de los jugadores que tratan de dar lo mejor que tienen ni una responsabilidad entera del entrenador Farías.

MIRADA HACIA EN SELECCIONADOR

Para Paz García Bolivia ha carecido de "una idea de juego" consolidada y prueba de ello es que el entrenador no ha mostrado una estructura base "que se repita" ni en los partidos de la clasificatoria mundialista ni en la Copa América.

También lamentó de que Farías no haga un "autoanálisis" de su trabajo y se ponga a la defensiva cuando en la opinión pública boliviana se hacen manifestaciones sobre la calidad de su trabajo.

"Que deje de mentirnos", dijo dolido Fontana sobre los resultados de Bolivia bajo el mando de Farías que consideró ya que al fin de cuentas ha pasado "otra gestión más y otro fracaso más" cosechados por la Verde.

En su descargo, Farías mencionó que sembró "atrevimiento" en sus jugadores y que un análisis "en frío" de las fortalezas y debilidades de esta campaña en la Copa América pueden hacer que Bolivia "vaya con todo" en las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.

La caída ante Argentina por 1-4 es la duodécima seguida de Bolivia en la Copa América si se toma en cuenta las derrotas acumuladas las versiones de 2015, 2016, 2019 además de 2021.

La última clasificación de Bolivia a una fase posterior de la competición continental se produjo en Chile 2015 cuando la Verde fue segunda en un grupo que lideró Chile y que dejó eliminados a Ecuador y México.

Gabriel Romano