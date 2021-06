Birmania.- Suu Kyi pide a los birmanos ser más "precavidos" frente a la pandemia de coronavirus

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La antigua líder 'de facto' de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha instado a la población a ser más "precavida" frente a la pandemia de coronavirus a medida que el número de contagios roza máximos desde mediados de diciembre.



Tal y como ha señalado su abogada Min Min Soe, Suu Kyi ha preguntado por la situación epidémica durante una vista judicial, según ha informado el diario 'The Irrawaddy'.



Desde que la activista birmana fue detenida tras el golpe de Estado del 1 de febrero, el sistema sanitario ha sufrido un duro varapalo debido a que muchos trabajadores se han sumado a las protestas contra la junta.



Así, Suu Kyi, que paradójicamente también ha sido imputada por violar las restricciones impuestas por la pandemia, ha insistido en la importancia de lavarse las manos y llevar mascarillas para evitar contagios.



La junta, por su parte, ha señalado que en el último día se han registrado 1.225 nuevos casos de COVID-19, la cifra diaria más alta desde mediados de diciembre. El diario estatal 'Global New Light of Myanmar' publicó el lunes doce puntos a seguir para prevenir la expansión del virus y ha exigido a la población que cumpla con las medidas sanitarias.