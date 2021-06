Biden visitará edificio colapsado en Florida

SURFSIDE, FLORIDA - JUNE

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, visitarán el jueves la ciudad del sur de Florida donde se derrumbó una torre de condominios, matando a 11 personas y dejando a decenas más desaparecidas, dijo la Casa Blanca.

Los equipos de rescate todavía están excavando entre los escombros de Champlain Towers South, una torre de condominios de varias unidades que se derrumbó el jueves. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que se habían recuperado 11 cuerpos del sitio y que 150 personas seguían desaparecidas mientras continuaban los esfuerzos de recuperación.

Biden fue informado el domingo sobre la catástrofe por la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Deanne Criswell, una discusión que calificó de “horrible” en un comunicado.

“Ella reiteró que las palabras no pueden describir la escena”, dijo. “Continuaremos coordinando estrechamente con los funcionarios en el terreno durante esta terrible experiencia y mi Administración está lista para brindar cualquier apoyo o asistencia que se necesite”.

El Gobierno federal ha desplegado más de 50 personas en el sitio, incluidos equipos de búsqueda y rescate de FEMA, así como expertos en ciencias de la construcción, ingenieros estructurales y expertos en geotecnia para ayudar con el esfuerzo de recuperación.

El lunes, la Casa Blanca dijo que Biden apoyó una investigación federal sobre el incidente.

“El objetivo, por supuesto, es llegar al fondo de lo que sucedió y, por supuesto, que sea una guía instructiva sobre cómo evitar que suceda en el futuro”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

