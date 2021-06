Argentina golea 4-1 a Bolivia en una noche mágica de Messi en la Copa América

Actualiza con triunfo de Argentina a Bolivia 4-1 y de Uruguay a Paraguay 1-0 ///Río de Janeiro, 29 Jun 2021 (AFP) - Lionel Messi avisó este lunes que está listo para torcer la racha negativa de casi tres décadas de Argentina al derrotar a la eliminada Bolivia en la última fecha del Grupo A, que dejó a Uruguay segundo y a Chile con la dificil misión de enfrentar al temido Brasil en la segunda instancia.Messi se floreó en Cuiabá ante un débil rival que no sumó punto alguno en el torneo y pasó a ser el goleador del torneo con tres tantos, en una jornada en la que el capitán se convirtió en el jugador argentino con más partidos en la albiceleste, al llegar a 148 presencias.Con dos goles y una asistencia, la 'Pulga' fue el único que ha jugado todos los minutos en la primera instancia, determinado a cortar la serie de tres finales perdidas de Copa América (Venezuela-2007, Chile-2015 y Estados Unidos-2016).Esta vez el goleador no estuvo solo y formó una sociedad demoledora con Alejandro 'Papu' Gómez (Sevilla) y Angel Correa (Atlético de Madrid). Argentina enfrentará en cuartos a Ecuador, un rival incómodo que igualó 1-1 con Brasil en la última fecha del Grupo B, el único seleccionado que le quitó puntos al anfitrión en los cuatro partidos de la primera fase.Los otros cruces de cuartos de final serán entre Brasil y Chile, el viernes en Rio de Janeiro y ese mismo día jugarán Perú-Paraguay en Goiania, mientras que el sábado se medirán Uruguay y Colombia, en Brasilia, y también Argentina-Ecuador en Goiania. - Uruguay evita al cuco - Edinson Cavani de penal le dio al minuto 20 algo más que el triunfo 1-0 de Uruguay contra Paraguay en el Nilton Santos de Rio de Janeiro, también le permitió evitar al temido Brasil, que no obstante, sin Neymar, bajó su nivel en el cierre del Grupo B el domingo.Y de su lado, Paraguay perdió algo más que su partido con Uruguay, porque además tendrá de baja por lesión al delantero Miguel Almirón, su futbolista más determinante, una salida sensible que puede ser vital para el combinado del argentino Eduardo Berizzo en la siguiente fase, donde enfrentará a un Perú que viene de menos a más y sueña con repetir la gesta de hace dos años cuando llegó a la final de la Copa América. De la mando de Cavani y Nicolás De la Cruz, la Celeste confirmó su mejoría ante el difícil combinado guaraní, luego de haber dado una buena muestra ante Bolivia en la fecha pasada.Pero Uruguay todavía no pudo recuperar a su goleador histórico, Luis Suárez, en bajo nivel aunque el 'Pistolero' se enciende en los momentos decisivos. - Descanso reparador - Chile, que ya terminó su participación en la fase de grupos, transita en su país un largo período de descanso de 8 días antes de jugar los cuartos de final, lo que permitirá al entrenador Martín Lasarte ajustar clavijas en un seleccionado que mostró un bajo rendimiento en la fase de grupos. La Roja perdió por lesión a uno de sus pilares, el defensa Guillermo Maripán, aunque podría recuperar para la siguiente instancia a su goleador histórico, Alexis Sánchez.Aún más extenso, de diez días, es el período sin jugar de Colombia, que finalizó fortalecido la fase de grupos ante Brasil, pese a la derrota inmerecida por 2-1.bur-ol/ma -------------------------------------------------------------