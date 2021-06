Argentina cierra con fiesta, Messi devora marcas y Uruguay va de menos a más

Rodrigo Bentancur (i) de Uruguay disputa hoy el balón con Mathías Villasanti de Paraguay, durante un partido por el Grupo A de la Copa América en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ André Coelho

Río de Janeiro, 28 jun (EFE).- En una noche memorable para Lionel Messi en la que con 3 dianas se puso al frente de los goleadores de la Copa América, Argentina cerró la fase de grupos con una paliza por 1-4 a Bolivia, cerró en la cima del Grupo A y con Ecuador como objetivo en cuartos de final, este sábado en Goiania.

Menos pirotécnico en su exhibición, pero con un fútbol pragmático y ordenado que pudo rendirle más, la selección de Uruguay derrotó a la misma hora, pero en Río de Janeiro, a la de Paraguay por 1-0 con gol de penalti ejecutado por Edinson Cavani, suficiente para sumar 7 puntos, alcanzar el segundo puesto, a 3 de Argentina, y quedar en ruta de colisión con Colombia este sábado en Brasilia.

Si Bolivia no se jugaba nada a no ser la posibilidad de sabotear la fiesta de récords de Messi, todo salió como lo planeado.

El capitán llegó a 148 partidos oficiales y se proclamó como el que más ha jugado en la historia de la Albiceleste. Pero con los dos goles que marcó, uno de ellos de penalti, llegó a 75 en su historia de amor con la selección y se consolidó como el máximo cañonero de todos los tiempos.

La jornada dejó arañada la imagen de Paraguay, que si bien comenzó el torneo en la cima debió conformarse con el tercer puesto y una renta de 6 puntos. Al final, no pareció tan mal para los pupilos de Eduardo Berizzo, que no mostraron rebeldía para buscar la igualada.

Quizá les caía bien la noticia de que el viernes abrirán la fase de los ocho mejores frente a la selección de Perú, que el domingo terminó en el segundo puesto del Grupo B con 7 puntos, a 3 del equipo anfitrión del torneo.

Ya Chile, el último de los cuatro clasificados de la zona A, también partió en la competición con mucha fuerza, pero quedó con una magra cosecha de 5 unidades pues se fue desinflando con el paso de las jornadas. En su día de descanso apenas pudo seguir desde el sofá la actividad de sus rivales y comenzar a preparar su próximo duelo.

Nada menos que con Brasil.

La fase de grupos dejó al cabo de 20 partidos de la primera fase una cosecha de 46 goles, para una media de 2,3 tantos por juego.

La noche dulce de Messi este lunes en el estadio Arena Pantanal también le sirvió para pasar por encima del grupo de goleadores que hasta hoy lideraba con 2 el brasileño Neymar y al que se unieron el uruguayo Edinson Cavani y el argentino 'Papu' Gómez

El astro del Barcelona ahora mira por el retrovisor al 'club de los 2', que además de Neymar y Cavani tiene como socios al paraguayo Ángel Romero, el peruano André Carrillo, el ecuatoriano Ayrton Preciado y el chileno Eduardo Vargas.

Marcar goles no solo ha dado alegrías.

En el rol de villanos ya quedaron el defensor colombiano Yerry Mina que marcó en meta propia en la derrota de su selección por 1-2 ante Perú. También con un autogol quedaron marcados el peruano Renato Tapia en el empate 2-2 con Ecuador, y el boliviano Jairo Quinteros en la derrota ante Uruguay por 0-2.