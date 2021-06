"Aniquilados": La prensa francesa lamenta la eliminación de la Eurocopa

EFE/EPA/Robert Ghement / POOL

París, 29 jun (EFE).- Con títulos como "Aniquilados" o "Desilusión", la prensa francesa constata la decepción de ver cómo su selección nacional de fútbol cayó eliminada de forma inesperada ante Suiza en los octavos de final de la Eurocopa debido a su fragilidad defensiva.

"Aniquilados" es el titular de "L'Equipe", que reconoce "un naufragio táctico" en el primer tiempo con la defensa de tres decidida por el seleccionador Didier Deschamps, en la que el barcelonista Lenglet "no estaba listo para esta batalla".

El diario deportivo añade que los tres goles de Francia, sobre todo el primero con un control "mágico" de Karim Benzema, fueron "obras maestras", pero no sirvieron para nada, y apunta a la pérdida de Paul Pogba en el minuto 90 que permitió el contraataque suizo que logró el agónico empate a tres tantos.

"Le Parisien" reconoce que la selección francesa ha recibido "una bofetada" pero "no merecía ir más lejos". "Los campeones del mundo se han aburguesado", añade.

Este periódico pone a la estrella Kylian Mbappé, como ejemplo del fracaso, ya que falló el penalti decisivo y "termina el campeonato de Europa con cero goles".

Pero también señala a los tres centrales, Lenglet, Varane y Kimpembe, que fallaron por turnos en los tres goles suizos.

En cambio, destaca el "magnífico doblete" de Benzema, con un "excepcional control" en el primero, y cómo el madridista indicó a Lloris el lugar donde Rodriguez le tiraría el penalti, finalmente detenido por el guardameta.

Para "Sofoot", es Deschamps quien está en el punto de mira por su defensa de tres, que "dejó espacios abismales a los centrocampistas suizos" y por no haber usado a más jugadores a pesar del desgaste físico de sus titulares en la fase de grupos.

"¿Se olvidó de que tenía 26 jugadores"?, se pregunta esta publicación digital, quien acusa a Deschamps de estar "completamente perdido" en la primera parte mientras sus hombres "deambulaban como almas muertas".

La emisora France Info apuntó hoy a "numerosos errores técnicos" en defensa y a "la falta de creatividad ofensiva". "Es una decepción a la altura de las esperanzas que teníamos en esta selección campeona del mundo", recalcó.

El exjugador barcelonista Ludovic Giuly, comentarista en TF1, también señaló anoche a la debilidad defensiva: "Cada balón (suizo) en profundidad creaba problemas".