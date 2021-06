Anabel Pantoja explica por qué su boda será íntima y en Canarias en lugar de en Sevilla

15-07-2019 Anabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Recién llegada de Honduras y presumiendo de un intenso bronceado tras su visita a Omar Sánchez en 'Supervivientes', Anabel Pantoja desvela los detalles de la noticia que desveló su novio hace unos días en el reality: se darán el 'sí quiero' en septiembre, en las Islas Canarias y ante unos pocos afortunados. Un cambio radical en sus planes de boda - cancelados ya dos veces a causa del Covid - que en un principio iba a ser una multitudinaria fiesta por todo lo alto en una exclusiva finca a las afueras de Sevilla y con una jugosa exclusiva de por medio. Pero, finalmente, han decidido hacer una ceremonia íntima tan solo con sus más allegados. La sobrina de Isabel Pantoja - que sigue sin posicionarse en la guerra familiar entre la tonadillera y su hijo Kiko Rivera - nos explica por qué.



- CHANCE: ¿Cómo estás? Después de la expulsión definitiva de Omar de 'Supervivientes'...



- ANABEL: Contenta, son 80 días, él ya no estaba bien y tengo ganas de que vuelva.



- CH: Te has sentido culpable de su expulsión.



- ANABEL: No, yo no me siento culpable. Las cosas tienen que pasar porque sí, yo tuve que ir porque tuve que ir, así que ya está. Estaba dicho y me alegro de que se haya quedado Lara.



- CH: Como estás llevando las críticas de Sálvame.



- ANABEL: No las he visto. No las he visto.



- CH: Te criticaron diciendo que pensabas que estabas en Instagram, que ha sido todo teatro.



- ANABEL: Bueno eso son opiniones, yo siempre soy verdadera y siempre soy como soy a quién no le guste que no mire. Yo me lo pasé muy bien, pensé que Omar remontaría con mi visita, yo hice todo lo que podía para alegrarle a él y a Lola pero bueno, no pasa nada, ya está, es un juego y tienen que ir saliendo, ya está. Me lo pasé muy bien, hacía 7 años que no iba y me fui a la isla que yo estuve, fue todo maravilloso, yo me lo pasé genial.



- CH: La boda será ya en septiembre, tenéis ganas.



- ANABEL: No, es que salió todo allí de hacer una idea de reducir la boda, hacerla íntima, hacerla en un sitio donde nos une mucho en Canarias y hacerlo en plan íntimo, llevamos dos años para casarnos, no queríamos hacer una celebración enorme ni como la que teníamos planeada y a él le hacía ilusión.



- CH: Sigue en pie eso.



- ANABEL: Ahora me apetece hacerla de esa manera, la pandemia me quitó las ganas de celebrar una boda por todo lo alto.



- CH: Si que se habla de que Kiko a lo mejor no era el padrino.



- ANABEL: Yo en eso no te entro, me voy a ir que he dejado a las compañeras.



- CH: Los que sí que están unidos y mucho son Kiko y su hermana. Ha dicho que entiende a su hermana y que la entiende.



- ANABEL: Me alegro muchísimo. Me parece muy bien todo vale guapa.



- CH: Tu tía Isabel ha comentado que dejó su vida apartada para dedicarse a su hijo y a su marido pero que no puedo ser. ¿Crees que su guerra se va a solucionar?



- ANABEL: No tengo nada que decir, no voy a entrar en la guerra ni en nada.