AMP2.- Israel/Emiratos.- Lapid inaugura la Embajada de Israel en EAU en la primera visita oficial de un ministro israelí

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha inaugurado este martes la Embajada de Israel en Emiratos Árabes Unidos (EAU), tras convertirse en el primer ministro en realizar un viaje de este tipo desde que ambos países normalizaran sus relaciones diplomáticas en 2020.



"Israel quiere la paz con todos sus vecinos", ha dicho Lapid durante la ceremonia en Abú Dabi. "No vamos a ir a ninguna parte. Oriente Próximo es nuestra casa y estamos aquí para quedarnos, así que pedimos a todos los países de la región que lo reconozcan y hablen con nosotros", ha sostenido.



Así, ha dicho que la Historia "es escrita por personas que saben de Historia y que están deseando cambiarla, por personas que prefieren el futuro al pasado". "Estamos hoy aquí porque elegimos la paz a la guerra, la cooperación al conflicto", ha argumentado.



Lapid ha resaltado además que "la guerra es la rendición ante todo lo que es malo" y que "la paz es la victoria de todo lo que es bueno", antes de incidir en que "los acuerdos los firman los líderes, pero la paz la hace la gente". "Lo que estamos haciendo aquí hoy no es el final del camino, es el principio", ha añadido.



El ministro de Exteriores ha tenido además palabras de agradecimiento para el ex primer ministro Benjamin Netanyahu --al que ha sacado del poder tras lograr un acuerdo de coalición tras las últimas elecciones-- por su papel a la hora de lograr la firma de los 'Acuerdos de Abraham'.



Lapid ha descrito a 'Bibi' como "el arquitecto de los 'Acuerdos de Abraham'" y ha reseñado que "trabajó de forma incansable para lograr que fueran realidad", según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'. El ministro ha dado también las gracias al expresidente estadounidense Donald Trump y al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.



Por su parte, la ministra de Cultura de EAU, Nura al Kaabi, ha mostrado su "entusiasmo" por lo que "espera que sea la primera de muchas visitas de alto nivel" y ha resaltado que ambos países "han logrado impulsos increíbles en los campos político, económico y cultural".



"Los frutos de esta cooperación son numerosos", ha argüido, al tiempo que ha expresado su deseo de que "haya inspirado a otros en la región para priorizar la paz y la estabilidad como camino a un futuro más brillante (...) y trabajar hacia una región que abrace la dignidad humana para todos".



El propio Lapid había publicado a través de su cuenta en la red social una fotografía en el avión antes de su despegue junto a un mensaje destacando que su visita a EAU es "histórica", mientras que el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Lior Haiat, dijo que el ritmo de la cooperación bilateral entre ambos países durante los últimos meses "no tiene precedentes", según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.



"Ha habido años de relaciones bajo el radar entre Israel y EAU y ahora estamos disfrutando de los frutos de la infraestructura de la paz que hemos construido durante las últimas décadas", ha argumentado, en aparente relación a los lazos a nivel de seguridad entre ambos países antes de su establecimiento de relaciones.



Israel firmó en septiembre de 2020 acuerdos con EAU y Bahréin para establecer relaciones diplomáticas, los primeros acuerdos de este tipo desde el acuerdo de paz con Jordania en 1994. EAU se convirtió así en el primer país del Golfo Pérsico en establecer lazos con Israel.



Lapid accedió al cargo de ministro de Exteriores el 13 de junio a raíz del acuerdo de Gobierno que logró impulsar como primer ministro encargado, según el cual Naftali Bennett ocupará ese cargo en un primer momento, en un acuerdo de rotación en el que él mismo será posteriormente primer ministro.



EEUU TILDA LA APERTURA DE LA EMBAJADA DE "HISTÓRICA"



Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha saludado la apertura de la Embajada de Israel en EAU, hecho que ha calificado de "histórico", igual que la visita de Lapid al país.



"El viaje de Lapid, el primero de un ministro de Exteriores israelí a EAU, y la apertura de la primera Embajada de Israel en un país del Golfo Pérsico es significativo para Israel, EAU y toda la región", ha señalado en un comunicado.



Blinken ha garantizado que Washington continuará trabajando junto a ambos países a medida que Estados Unidos fortalezca "todos los aspectos" de sus asociaciones y trabaja "para crear un futuro más pacífico, seguro y próspero para todos los pueblos de Oriente Próximo".