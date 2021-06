AMP.- Esuatini.- El Gobierno niega que el rey de Esuatini haya huido del país tras las protestas de los últimos días

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Esuatini ha negado este martes que el rey, Mswati III, haya huido del país tras las últimas protestas a favor de una mayor democratización del país, que han derivado en disturbios durante los últimos días, tal y como habían informado medios sudafricanos.



"A raíz de las falsas informaciones que circulan en medios, me gustaría aprovechar esta oportunidad para asegurar a la población y a la comunidad internacional que Mswati III está en el país y que sigue a la cabeza de los trabajos con el Gobierno para hacer avanzar los objetivos del reino", ha dicho el primer ministro, Themba Masuku.



Masuku, quien se encuentra en funciones, ha destacado en un comunicado publicado por el Ejecutivo a través de Twitter que "el Gobierno informará a la nación sobre las intervenciones ante la situación actual".



"Mientras tanto, hacemos un llamamiento a la calma, la contención y la paz en todo Esuatini", ha manifestado. La salida del país del monarca había sido confirmada previamente por el Partido Comunista de Esuatini, que dijo a través de Facebook que "Mswati se ha subido a su jet privado y se ha ido de Suazilandia", refiriéndose al país por su antiguo nombre.



El partido ha denunciado además que "el Ejército de Mswati ha desencadenado la violencia contra ciudadanos desarmados" y ha manifestado que "Mswati pagará por estos crímenes".



Las manifestaciones derivaron en disturbios durante la jornada del lunes, incluidos saqueos e incendios de varios edificios y tiendas propiedad del rey en Matsapha, situada en el centro del país. Las protestas estallaron durante la jornada del sábado para reclamar al rey un proceso de democratización, incluida su dimisión y la celebración de elecciones.



Kungahlwa Kwenile, uno de los líderes de las protestas, ha resaltado que estos incidentes son parte de una campaña de desobediencia iniciada ante la represión de las protestas. "La gente debe actuar contra las propiedades y empresas del rey Mswati", ha defendido en declaraciones al portal de noticias Swaziland News, antes de abogar por el bloqueo de "todas las carreteras".



"Si se niegan a abrir negociaciones en dos semanas, los manifestantes deben empezar a incendiar escuelas y otras propiedades. Necesitamos escuelas, pero preferimos empezar de nuevo con un nuevo Gobierno que permitir que se tolere que se abra fuego contra los ciudadanos", ha argüido. "Esto debe hacerse por etapas, así que las escuelas no son ahora un objetivo", ha agregado.



Si bien las autoridades del país africano no han dado un balance de víctimas en los incidentes, el secretario general del Movimiento Democrático Unido del Pueblo (PUDEMO), Wandile Dludlu, ha hablado de cerca de 200 heridos, entre ellos 15 en estado crítico.



Asimismo, Thulani Maseko, un abogado pro Derechos Humanos del país, ha afirmado que las autoridades han dado orden de detener a dos parlamentarios que han respaldado la democratización en Esuatini, identificados como Mduduzi Bacede Mabuza y Mduduzi Simelane.



"Es cierto. El rey habría dado orden al Ejército de arrestar a dos parlamentarios que defienden la democracia. Es importante garantizar su seguridad, porque nunca ha pasado que un político sea arrestado por militares", ha dicho, en declaraciones concedidas al citado portal de noticias.



Esuatini, un país de cerca de 1,3 millones de habitantes conocido como Suazilandia hasta 2018, ha estado regido como una monarquía absoluta por Mswati III desde 1986. El monarca controla el Parlamento y nombra a los ministros, lo que ha generado críticas por su monopolio del poder.