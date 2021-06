AMP.- Brasil.- Senadores piden al Supremo brasileño investigar a Bolsonaro por prevaricación

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Tres senadores de la oposición han solicitado formalmente al Tribunal Supremo Federal de Brasil la apertura de una investigación por prevaricación contra el presidente, Jair Bolsonaro.



El caso tiene su origen en una denuncia del diputado federal Luis Miranda y su hermano, Luis Ricardo Miranda, sobre las negociaciones para la compra de la vacuna india Covaxin y la tesis de que Bolsonaro ignoró las alertas sobre las presuntas irregularidades en la compra.



"Todo indica que el señor presidente de la República optó de forma efectiva y deliberada por no investigar la supuesta trama de corrupción puesta en su conocimiento por el diputado federal Luis Miranda y su hermano", explican los senadores.



Además, piden que el Supremo de 48 horas al presidente para que responda sobre los indicios de irregularidades y para que en ese mismo plazo la Policía Federal abra una investigación al respecto.



"Como agente político de la mayor envergadura, el presidente no puede guardar para sí información tan relevante hasta el punto de que hay indicios de corrupción por cifras millonarias con consecuencias sanitarias y socioeconómicas tan graves", indican los senadores.



Bolsonaro "tenía el deber inexcusable de ofrecer los indicios de los que disponía a la autoridad competente", señalan los senadores, Randolfe Rodrigues, Fabiano Contarato y Jorge Kajuru.



Si bien varios documentos del Ministerio de Exteriores de Brasil señalan que estas dosis se habrían comprado por un precio once veces superior al estipulado por el fabricante, el Ministerio de Sanidad ha negado estas informaciones.



Tras esta petición, tal y como prevé el reglamento, el Tribunal Supremo ha enviado la solicitud a la Procuraduría quien debe analizar el caso y decidir si se solicita la apertura de una investigación.



Por su parte, antes de conocerse la petición de los senadores, Bolsonaro se ha defendido de las denuncias y ha dicho que "no tiene forma de saber que pasa en los ministerios".



"Yo ni siquiera sabía del tema, cómo estaba Covaxin, porque hay 22 ministerios. Solo el ministerio de Desarrollo Regional tiene más de 20 mil obras", ha declarado según recoge G1. "Confío en los ministros y no hicimos nada malo", ha añadido.