Alemania.- Las autoridades de Alemania desligan la motivación terrorista del ataque con cuchillo en Wurzburgo

WURZBURGO (ALEMANIA), 29 (DPA/EP)



Investigadores del estado alemán de Baviera no han hallado "ninguna evidencia" que vincule el ataque con cuchillo de Wurzburgo, que dejó tres mujeres muertas, con una motivación terrorista.



La Policía alemana ha registrado el domicilio del principal sospechoso, pero ha detallado que no se ha encontrado nada que sugiera que sus actos estuvieran motivados por razones políticas o religiosas.



"Hasta el momento, no se ha encontrado ninguna prueba de material propagandístico u otro contenido extremista", han señalado la Fiscalía de Múnich y la Policía bávara que, no obstante, han indicado que la investigación preliminar continúa y que incluirá una evaluación psiquiátrica al sospechoso para clarificar si debe ser internado en un hospital.



El sospechoso, de 24 años y origen somalí, estaba en tratamiento psiquiátrico y fue ingresado unos días antes del ataque. También tenía antecedentes por delitos violentos, como anunció el viernes por la noche el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann.