Alemania.- La candidata a canciller de Alemania por el partido Los Verdes, acusada de plagio por su libro

BERLÍN, 29 (DPA/EP)



Un investigador de Austria ha acusado este martes a la candidata a canciller de Alemania por el partido Los Verdes, Annalena Baerbock, de haber incluido pasajes de otras personas en su libro.



En una publicación en su blog, Stefan Weber ha señalado que Baerbock no ha escrito algunos pasajes de su libro. "Si miras detenidamente, hay varias violaciones del 'copyright'", ha aseverado.



El libro de la candidata a canciller, 'Ahora. Cómo renovamos nuestro país', se publicó el 21 de junio y no se trata de un texto académico, por lo que no se le aplican estándares estrictos o científicos.



A lo largo de 240 páginas, Baerbock aborda conceptos de política verde y los mezcla con anécdotas personales, sin usar notas al pie para referenciar sus fuentes.



Weber, que también ha investigado inexactitudes en el currículum vitae de la candidata, ofrece varios pasajes en los que pueden encontrarse paralelismos con otras publicaciones, incluidos artículos del autor y profesor universitario Michael T. Clare o la revista 'Der Spiegel'.



La agrupación política de Baerbock ha rechazado firmemente las acusaciones vertidas por Weber. Un portavoz de Los Verdes ha detallado que Baerbock ya se ha puesto en contacto con un abogado especialista en medios de comunicación y ha censurado que el investigador está tratando de dañar "maliciosamente" la reputación de su candidata.



"Los pasajes ofrecidos son hechos generalmente accesibles o bien conocidos de las posiciones verdes", ha agregado, antes de remarcar que no encuentra "ninguna violación del 'copyright' (...) ya que los pasajes referidos no son más que una reproducción de hechos generalmente conocidos, así como opiniones políticas".



La editorial que ha publicado el libro, Ullstein, también se ha defendido. "El manuscrito de Annalena Baerbock se ha editado cuidadosamente. No podemos identificar ninguna infracción de 'copyright'", ha afirmado.