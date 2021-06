A la recuperación laboral de EE.UU. le quedaría un largo camino

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que el mercado laboral de Estados Unidos no está cerca de sus niveles previos a la pandemia y que le gustaría ver mucho más progreso antes de desacelerar las compras de activos del banco central.

“Sigo pensando que tenemos un largo camino por recorrer en el frente laboral”, dijo Barkin el martes en una entrevista con MNI Market News, y señaló que el empleo se encuentra 7,6 millones por debajo del nivel anterior a la pandemia de covid-19.

Se necesitarán más progresos en el empleo antes de reducir las compras de bonos, dijo el líder de la Fed de Richmond, incluso cuando la inflación ha aumentado más que el objetivo de 2% del banco central. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que establece las políticas, se ha comprometido a seguir comprando US$120.000 millones en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas todos los meses hasta que haya un “progreso sustancial adicional” en los objetivos del Comité.

“Creo que se puede argumentar de manera razonablemente convincente que hemos logrado avances sustanciales en la inflación”, dijo Barkin a Pedro da Costa de MNI. Sobre el empleo, “veo que hay progresos, pero no siento que sea un progreso sustancial adicional”.

Avance del mercado laboral

La relación empleo-población no se ha recuperado desde que cayó a principios del año pasado cuando los estadounidenses dejaron la fuerza laboral, dijo Barkin. Los trabajadores pueden haberse ido por una variedad de razones, incluido un mejor seguro de desempleo, dificultades con el cuidado infantil y preocupaciones sobre la salud debido a la pandemia, dijo.

Barkin, que este año tiene derecho a voto en el FOMC, dijo que no creía que hubiera razones “estructurales” que pudieran impedir que el empleo se recuperara eventualmente, y espera ver fuertes aumentos en el empleo para agosto y septiembre.

Los funcionarios de la Fed se centrarán en el informe de empleo del viernes como el último indicador de progreso. Las nóminas pueden haber aumentado en 700.000 en junio, según la estimación media de una encuesta a economistas realizada por Bloomberg. Ese sería el mayor aumento desde marzo.

La opinión de Barkin fue compartida por el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, quien dijo que la economía estadounidense tiene un largo camino por recorrer para recuperarse por completo de la pandemia, pero espera que el empleo se recupere después de los meses de verano.

“Estoy anticipando una recuperación muy fuerte del mercado laboral en el otoño”, dijo Kashkari el martes en una entrevista con Wisconsin Public Radio. “La economía está posicionada para una recuperación muy fuerte, pero debemos asegurarnos de que todos los que quieran un trabajo puedan encontrarlo”.

