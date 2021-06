Wall Street abre mixto y el Dow baja 0,32 % pendiente de plan infraestructura

Media hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restaba 108,57 puntos, hasta los 34.325,27 enteros, mientras que el S&P 500 progresaba un ligero 0,04 % o 1,56 unidades, hasta las 4.282,26 unidades. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 28 jun (EFE).- Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,32 % con los inversores pendientes de los desarrollos legislativos del plan de infraestructura del presidente Joe Biden.

Media hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restaba 108,57 puntos, hasta 34.325,27, mientras que el S&P 500 progresaba un ligero 0,04 % o 1,56 unidades, hasta 4.282,26.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, subía un notable 0,63 % o 91,10 enteros, hasta 14.451,48.

La mayoría de sectores operaba en rojo, con las mayores pérdidas para las empresas de energía (-2,89 %) y las financieras (-0,69 %), mientras resurgían las tecnológicas (0,92 %).

El parqué neoyorquino rebotó la semana pasada, volviendo a terreno récord en el S&P 500 y el Nasdaq, al imponerse en el mercado el optimismo por la recuperación económica en Estados Unidos.

Los inversores reaccionaban este lunes a los desarrollos recientes en el ámbito legislativo del plan de infraestructuras propuesto por el presidente Joe Biden.

Biden dijo el jueves a los republicanos que no firmaría el plan si no va unido a un paquete de gasto social, pero este fin de semana ha aclarado que no lo vetará si es aprobado por el Congreso.

"El acuerdo bipartidista sobre infraestructura alcanzado la semana pasada en Washington DC parece tener alguna posibilidad de hacerse realidad", dijo el analista John Stoltzfus, de Oppenheimer Asset Management.

Mientras tanto, los expertos apuntan a la expectativas puestas en el informe de empleo de junio que se dará a conocer este viernes y en el que se espera una creación de 683.000 trabajos.

Entre los treinta valores del Dow Jones, destacaba el descenso de Boeing (-2,61 %), Chevron (-2,26 %) y Nike (-1,40 %).

Del lado positivo, encabezaban las ganancias Salesforce (1,68 %), Intel (1,66 %) y Apple (1,39 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a 73,31 dólares el barril, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía al 1,488 %, el oro progresaba a 1.780,40 dólares la onza y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1926. EFE

