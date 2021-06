Vida extra para Ucrania ante la rocosa Suecia

EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

Madrid, 28 jun (EFE).- Ucrania, la peor mejor tercera en la fase de grupos, disfrutará de una vida extra que intentará aprovechar ante uno de los equipos más rocosos de la Eurocopa, Suecia, que peleará por una ronda, los cuartos de final, que no alcanza desde 2004.

Andriy Shevchenko, seleccionador de Ucrania tendrá una oportunidad más para no perder crédito. Con dos derrotas en la fase de grupos y una sola victoria frente a Macedonia del Norte, llegó a los octavos de final por las justas rodeado de críticas por el mal juego de su equipo.

Después de perder 0-1 frente a Austria, los jugadores ucranianos acumulan varios días entonando el "mea culpa", pidiendo disculpas y hablando de conjura para ofrecer una imagen diferente a la del último choque que disputaron en la Eurocopa.

Andriy Yarmolenko dijo estar de acuerdo con algunas críticas, el portero Andrii Pyatov declaró que deben aprovechar la oportunidad de poder jugar los octavos para que la prensa no "destruya" a Ucrania y Anatoliy Trubin reconoció que Ucrania disputó "un mal partido" frente a Austria.

Conjurados para dar la cara frente a Suecia, y después de más de una charla en el vestuario para buscar errores, los hombres de Shevchenko parecen dispuestos a dar un puñetazo de la mesa para hacer historia.

Aunque han alcanzado los octavos de final por primera vez (no pasaron de la primera fase en Polonia y Ucrania 2012 y en Francia 2016, sus dos únicas participaciones), lo han hecho prácticamente por la puerta de atrás y de rebote. Por eso, conseguir un billete para los cuartos de final dejaría a Ucrania en una situación diferente.

Shevchenko afrontará el duelo sin sancionados pero con alguna baja. No podrá jugar Denys Popov, que el pasado sábado tuvo que abandonar la concentración por una lesión de gemelo que obligará a perderse la Eurocopa. Además, es duda Olksandr Zubkov, que sufre una elongación en el sóleo, mientras que Roman Yaremchuk parece que llegará a tiempo tras superar unas molestias musculares.

El once de Ucrania será parecido al de los tres primeros partidos, con un puesto en juego, el de mediocentro, por el que pelean Taras Stepanenko y Serhiy Sydorchuk. Arriba, el trío Yarmolenko-Yaremchuk-Malinovskyi parece inamovible y serán el arma principal de Ucrania para recuperar credibilidad.

Enfrente, Suecia vive días más placidos marcados por la euforia tras completar una primera fase sólida que culminó con el primer puesto en el grupo E en el que estaba encuadrado España. Con victorias frente a Polonia (3-2) y Eslovaquia (1-0) y un empate sin goles ante el equipo de Luis Enrique, se ganó el derecho a jugar los octavos de final.

Ahora tiene el reto de alcanzar los cuartos por tercera vez en su historia. En la Eurocopa que organizaron en 1992 llegaron a semifinales y en Portugal 2004 se estancaron en los cuartos de final. Desde entonces, siempre ha caído en la primera fase.

El equipo de Janne Andersson es uno de los más rocosos de la competición gracias a un sistema defensivo sólido complementado con una nómina de jugadores muy peligrosos que no han defraudado en la Eurocopa.

Sobre todo, dos: Emil Forsberg y Alexsander Isak. El primero ha explotado en la competición y acumula tres tantos empatado con nombres como Lukaku, Lewandowski o Wijnaldum. El jugador del Leipzig no ha defraudado y se ha convertido en una de las mejores bazas de Suecia para avanzar a los cuartos de final.

Y el segundo, aunque aún no ha marcado, ha cuajado muy buenas actuaciones que han acaparado aplausos. Con mucho hambre de gol, Isak puede desatarse en cualquier momento y, ante Ucrania, sería el más oportuno.

Junto a Isak, podría jugar Dejan Kulusevski, que ya está preparado para aguantar los 90 minutos después de dar positivo por coronavirus al inicio de la Eurocopa y de jugar sus primer partido ante Polonia en el tercero de la fase de grupos. Podría ser la novedad de un once que será prácticamente el mismo que el que mostró su solvencia en sus tres primeros encuentros.

-- Alineaciones probables:

Suecia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski e Isak.

Ucrania: Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Malinovskyi y Yaremchuk.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Hampden Park (Glasgow).

Hora: 21:00 CET (19:00 GMT). EFE

