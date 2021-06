Una veintena de eurodiputados piden a la UE sancionar al nuevo presidente iraní

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Bruselas, 28 jun (EFE).- Una veintena de eurodiputados ha solicitado a la Unión Europea (UE) sancionar al nuevo presidente iraní, el ultraconservador Ebrahim Raisí, al considerar que ha violado los derechos humanos.

Hasta 21 europarlamentarios conservadores hicieron esta petición a los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por carta, fechada el pasado 25 de junio pero dada a conocer hoy.

En la misiva, urgen a condenar el proceso electoral en el que se impuso Raisí al considerarlo “antidemocrático” y a “poner fin a la impunidad” del nuevo presidente, al que tildan de “criminal”.

“Está claro para todos que las elecciones en Irán no son justas ni libres”, señalaron, y pidieron sanciones para Raisí bajo el marco legal de la Unión Europea (UE) que permite imponer sanciones por infringir los derechos humanos o las libertades fundamentales.

Los eurodiputados aluden en su carta a que el propio Ministerio del Interior iraní, “a pesar de todos los fraudes y falsificaciones, reconoció que el 58 % del electorado de todo el país y el 74 % de Teherán no participó” en los comicios presidenciales.

También a informes de Amnistía Internacional que apuntan a que Raisí debe ser investigado por crímenes contra la humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas o torturas.

“No podemos seguir como si nada. No podemos cerrar nuestros ojos ante violaciones de los derechos humanos y represión contra las mujeres”, subrayaron.

Y solicitaron que la UE “muestre compromiso con la democracia y los derechos humanos y apoyo al pueblo iraní que quiere unas elecciones libres y un Irán libre y democrático”.