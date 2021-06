Trump arremete contra el exfiscal general por negar el fraude electoral

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) fue registrado este domingo al saludar a simpatizantes, durante un mitin, en Wellington (Ohio, EE.UU). EFE/David Maxwell

Washington, 28 jun (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump arremetió este lunes contra el que fue fiscal general del país durante parte de su mandato, William Barr, por cuestionar sus acusaciones de fraude electoral, y le acusó de haber "fracasado" en la investigación de dicho fraude.

Trump responde así, en un comunicado, a las palabras de Barr recogidas en un libro que se publicará próximamente, y en las que califica de "sandeces" las acusaciones del expresidente de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

"La debilidad de Bill Barr facilitó el encubrimiento del crimen del siglo: las amañadas elecciones presidenciales de 2020", dijo Trump en esta nota en la que acusa a Barr de "fracasar" en la investigación de fraude electoral y "decepcionar", en concreto en el que, según el presidente, se produjo en el estado de Georgia.

Además, consideró que Barr y otros "RINOs" (las siglas en inglés de la expresión "republicanos solo por el nombre") están siendo "utilizados" para convencer a la gente de que las elecciones fueron legítimas cuando hay "tantos hechos increíbles" que "demuestran" que "no lo fueron".

Barr, que ocupó el puesto de fiscal general entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, califica de "sandeces" las acusaciones de Trump sobre fraude en el libro "Betrayal", escrito por el corresponsal jefe de ABC News en Washington DC, Jonathan Karl, que se publicará en noviembre y del que la revista The Atlantic publicó un extracto este domingo.

En el texto, que se basa en una serie de entrevistas con el exfiscal general y sus asistentes, se describe cómo Barr rompió con Trump tras las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que ganó el demócrata Joe Biden.

"Si no hubo fraude, ¿por qué Arizona, Georgia, Wisconsin, Pensilvania y otros estados están dedicando tanto tiempo y esfuerzo a demostrar dicho fraude?", se preguntó Trump en el comunicado de este lunes.

Entre los "hechos" que lo "prueban", Trump habla de 101.789 votos "obsoletos" en Georgia, incluyendo 18.486 sufragios de "personas muertas"; así como los problemas en la cadena de custodia de los votos en ese estado o en Arizona o de miles de votos "requisados indefinidamente" y de la violación de las leyes que obligan a tener una identificación personal para poder votar.

Barr no es el único contra el que carga Donald Trump en este comunicado en el que acusa al exfiscal general de ser "empujado" a "mentir" por el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnel. "RINOS como Bill Barr y Mitch McConnell no hicieron nada", insiste.