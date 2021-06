Thorgan Hazard: "Ha sido el gol más importante de mi vida"

El centrocampista belga Thorgan Hazard, autor del tanto de la victoria de Bélgica ante Portugal (1-0) en los octavos de final de la Eurocopa disputados en Sevilla, reconoció que éste ha sido "el mejor gol" de su carrera y "el más importante" de su vida. EFE/EPA/HUGO DELGADO

Sevilla (España), 27 jun (EFE).- El centrocampista belga Thorgan Hazard, autor del tanto de la victoria de Bélgica ante Portugal (1-0) en los octavos de final de la Eurocopa disputados en Sevilla, reconoció que éste ha sido "el mejor gol" de su carrera y "el más importante" de su vida, al haberle dado la clasificación a su selección.

"Teniendo en cuenta todos los mensajes recibidos en mi móvil, ha sido mi mejor gol, el más importante de mi vida. Siento mucha emoción por representar a mi país y haber podido ayudar a pasar" de ronda, dijo en rueda de prensa Thorgan Hazard, elegido mejor jugador del partido y que lleva dos tantos en el torneo, pues también marcó ante Dinamarca.

El centrocampista del Borussia Dortmund alemán admitió que el equipo belga "sufrió en la segunda parte" contra Portugal, aunque destacó que defendieron "muy bien, todos juntos", y que podían haber tenido "más posesión del balón, pero no fue fácil ante el vigente campeón".

El menor de los Hazard dijo que "en estos partidos hay que aprovechar las oportunidades" y celebró que su gol haya supuesto el triunfo, a la par que indicó que "la gente" le "ha dicho que fue un tiro parecido a los de Cristiano Ronaldo, con una trayectoria difícil para el portero".

"En estos casos, si tienes la oportunidad, tienes que probar. Con un poco de suerte entró y fue un gol decisivo. Es algo de ensueño para mí", recalcó el belga, que indicó sobre el problema muscular que obligó a retirarse a su hermano Eden que "ojalá no sea una lesión grave, no tenía buena pinta, pero hay un buen equipo médico aquí".

Añadió que "hay que esperar, pero ojalá esté para lo que queda de temporada y también Kevin De Bruyne", ya que su selección "necesita a estos dos jugadores".