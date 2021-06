Suecia.- Dimite el primer ministro de Suecia una semana después de perder una moción de censura en el Parlamento

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Suecia, Stefan Lofven, ha anunciado este lunes su dimisión, una semana después de perder una moción de censura en el Parlamento, sin anunciar una fecha para unas posibles elecciones anticipadas en el país europeo.



"He pedido ser cesado como primer ministro", ha indicado Lofven, en una rueda de prensa en la que ha agregado que "con un año hasta las próximas elecciones y en medio de una pandemia, unas elecciones anticipadas no son la mejor opción para Suecia".



"Siempre he dicho que debemos buscar lo mejor para el país, no podemos entrar en juegos políticos. Estoy convencido de que esto es lo mejor para el país", ha señalado, tal y como ha recogido el diario sueco 'Aftonbladet'.



Así, ha sostenido que esta decisión "es la más difícil" que ha tenido que adoptar hasta la fecha y ha añadido que el presidente del Parlamento "debe iniciar el trabajo para proponer a un primer ministro que cuente con el apoyo del Riksdag".



La moción de censura contra Lofven fue promovida por el Partido de la Izquierda a cuenta de un desencuentro sobre la normativa que regiría el precio de los alquileres en los pisos de nueva construcción.



La iniciativa fue aprovechada por otras formaciones para tumbar a Lofven, que estaba al frente de un Gobierno en minoría. La propuesta recibió el apoyo de 181 diputados, seis por encima de la mayoría necesaria para sacar adelante la moción de censura.