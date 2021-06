Rusia.- Rusia dice estar preparada para el diálogo con aquellos que busquen un trato igualitario

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asegurado este lunes que el país está preparado para el diálogo con todos aquellos que busquen un trato igualitario y equitativo en cuestión de intereses.



En un artículo publicado en el diario 'Kommersant', Lavrov ha asegurado que "al margen de cualquier ambición o amenaza, Rusia sigue comprometida con una política exterior soberana e independiente", mientras se muestra "abierta a una agenda unificada en asuntos internacionales para un mundo diverso".



"La confrontación no es nuestra elección", ha asegurado antes de matizar que Moscú "siempre se mostrará abierto al diálogo honesto con todos los que muestren una disposición recíproca a hallar un equilibrio de intereses". "Estas son las normas a las que nos adherimos", ha añadido.



Así, ha recordado las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, que matizó que no tiene sentido "ahondar en errores del pasado, ofensas y problemas o conflictos". En vez de eso, señaló, insistió en la importancia de establecer un "espacio común para la cooperación igualitaria y el desarrollo general".



"Esto está relacionado con la historia de Rusia. Insistiremos en la idea de unas relaciones internacionales basadas en los valores supremos de la justicia y dejar que todos los países, grandes y pequeños, se desarrollen en paz y libertad", ha aseverado Lavrov.



Sin embargo, ha criticado a los países occidentales por "no querer discutir temas relacionados con la democracia a nivel internacional" y ha acusado a la comunidad internacional de "tener miedo a mantener un diálogo abierto con aquellos que tienen diferentes valores".



"Mientras predica la igualdad y la democracia en sus países y exige que otros sigan su ejemplo, Occidente se niega a discutir formas de garantizar la igualdad y la democracia en los asuntos internacionales", ha destacado.



Así, ha alertado de que "el velo de su superioridad oculta la debilidad y el miedo de entablar una conversación franca no solo con los que están deseosos de alinearse sino también con opositores con creencias y valores diferentes, no neoliberales o neoconservadores".



"Esto está claramente en contra de los ideales de la libertad", ha afirmado el ministro ruso, que ha señalado que es "mucho más difícil aceptar la diversidad".