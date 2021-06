Rey Felipe.- El Rey llega al MWC y le reciben Sánchez, Hoffman y Relat, sin el Govern

28-06-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI llegan a la inauguración del Mobile en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.. Aragonès y Torrent estaban hablando con las autoridades minutos antes de la llegada de Sánchez y el monarca CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA ECONOMIA POLÍTICA DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha llegado pasadas las 9.30 horas de este lunes al Mobile World Congress (MWC) para participar en la inauguración del evento, que tiene lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.



El monarca ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat.



Unos metros más atrás les esperaban varias autoridades, entre la que no había nadie de la Generalitat, pese a que su presidente, Pere Aragonès, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, estaban hablando con el resto de autoridades minutos antes de la llegada del Rey y Sánchez.



Entre las personas que han recibido al monarca, y también al presidente del Gobierno, estaban la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto; la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa; el secretario general de Industria y Pyme del Gobierno, Raül Blanco; el alto comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.



También han participado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y la teniente de alcalde de Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, entre otros.



El MWC se celebra desde este lunes hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y prevé reunir entre 30.000 y 50.000 asistentes, 300 expositores, 600 ponentes y 350 startups distribuidos en 100.000 metros cuadrados, que se combinarán con el formato digital.