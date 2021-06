Rey Felipe.- El PSC ve "muestras de cierta normalidad" en la presencia de Aragonès en la cena y apertura

28-06-2021 MWC.- El PSC ve "muestras de cierta normalidad" en la presencia de Aragonès en la cena y apertura. Defiende que "ya es un avance" el hecho de que Sánchez y Aragonès se reúnan este martes POLITICA PSC



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha celebrado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, acudiera este domingo a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) y este lunes a su apertura, junto al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; "Da muestras de una cierta normalidad que es muy importante para que este país pueda avanzar".



En rueda de prensa este lunes, ha descrito como la "imagen de la distensión y de la concordia" la cena de este domingo con Aragonès, el Rey, Sánchez y también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque ha avisado de que esta imagen no les hará olvidar asuntos como la petición del PSC de abrir una mesa de diálogo catalana.



Romero ha recordado que llevarán al pleno del Parlament esta petición para abrir una mesa con los partidos representados en el Parlament, "para que realmente haya un diálogo honesto, que no nazca cojo", por lo que cree que la constitución de esta mesa es tan o más importante como la del Gobierno central y el de la Generalitat.



Ha subrayado que el MWC fue de los primeros grandes eventos que se suspendieron por el coronavirus, y ha celebrado que se haya podido volver a celebrar, la misma semana en la que ya no se debe llevar mascarilla en el exterior: "La pandemia va retrocediendo. Tenemos que ser cautos, pero estamos avanzando en su superación".



REUNIÓN SÁNCHEZ-ARAGONÈS



Preguntada por la reunión entre Sánchez y Aragonès prevista para este martes, Romero ha defendido que "sólo el hecho de que se sienten y se pueda hablar con cierta sinceridad y cordialidad ya es un avance", y ha sostenido que ambos mantienen una buena relación.



Sobre el hecho de que el ministro y dirigente del PSOE José Luis Ábalos afirmara este domingo que los indultos a los dirigentes independentistas han acabado con la imagen de que no hay democracia en España, Romero ha asegurado desconocer sus declaraciones, y ha insistido en que la principal razón por la que se han concedido los indultos es la defensa del diálogo y el reencuentro.



TRIBUNAL DE CUENTAS



Ha descartado valorar la apuesta de la ministra Irene Montero de eliminar las causas contra excargos de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas, porque desconoce si lo ha dicho disponiendo de más información: "Prefiero ser prudente, y creo que los ministros deben ser prudentes, y si hay posibilidades o una solución, que se hablen en el Gobierno y se hagan por los caminos establecidos".



La dirigente socialista ha criticado que el Tribunal de Cuentas esté pendiente de renovación y ha acusado al PP de bloquearla, y ha señalado que respetan el procedimiento y también la tarea de la Abogacía del Estado en este caso --ha recordado que Sánchez ha asegurado que no se ha intervenido en su actuación--.



Romero ha destacado que este lunes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y ha recordado que el PSC ha promovido una propuesta de resolución para que el Parlament inste al Govern a aprobar el reglamento del régimen sancionador de la ley LGTBI de 2014 e implementar la Igualdad de Trato y No Discriminación de 2020, entre otras medidas.