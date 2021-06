Repunte de Facebook le permite superar US$1B a ritmo récord

(Bloomberg) -- Las acciones de Facebook Inc. repuntaron después de que una victoria antimonopolio ayudara a impulsar su valor de mercado por encima de US$1 billón, lo que convierte al gigante de las redes sociales en la empresa más rápida en alcanzar el hito.

Las acciones de Facebook subieron 4,2% el lunes a US$355,64, la mayor cantidad en dos meses, luego de que un juez aprobara su solicitud de desestimar dos denuncias presentadas el año pasado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y fiscales generales estatales.

La acción ha avanzado 30% este año en medio de una mayor dependencia pública de las aplicaciones de Facebook para mantenerse en contacto con amigos y empresas durante la pandemia de covid-19, lo que ha generado un crecimiento constante en usuarios y una fuerte demanda de publicidad digital.

Casi tres años después de que Apple Inc. se convirtiera en la primera empresa estadounidense en bolsa en alcanzar la marca del billón de dólares, ahora hay otras cuatro empresas de tecnología estadounidenses que cuentan con valoraciones de 13 dígitos, entre ellas Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y la matriz de Google, Alphabet Inc. Facebook, que Mark Zuckerberg cofundó en 2004 en la Universidad de Harvard, es la más joven de todas en alcanzar el hito, llegando a US$1 billón en solo 17 años.

El crecimiento ha tenido un costo. Zuckerberg se centró tanto en agregar usuarios e ingresos, incluso comprando las aplicaciones competitivas Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014, que ignoró algunas de las desventajas de redes donde más de 3.450 millones de personas contribuyen con contenido.

Zuckerberg ha testificado ante el Congreso de EE.UU. varias veces sobre diversos errores de Facebook. Los reguladores han denunciado que, durante su ascenso, Facebook perdió el control sobre los datos de sus usuarios y no hizo lo suficiente para limitar el flujo de información potencialmente perjudicial o violenta. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU., junto con 46 fiscales generales estatales, demandó a Facebook en diciembre por comportamiento anticompetitivo, diciendo que el tamaño de la empresa ha provocado daños al consumidor, incluida una calidad inferior del producto. James Boasberg, juez de distrito de EE.UU., dijo el lunes que la Comisión Federal de Comercio no logró establecer que Facebook monopoliza las redes sociales. La agencia podrá volver a presentar la queja dentro de los próximos 30 días.

No obstante, desde la perspectiva de un inversionista, Facebook está prosperando. La compañía enfrentó dudas en su oferta pública inicial de 2012 de que alguna vez podría ganar un dinero significativo con los usuarios de teléfonos móviles. Desde que demostró que su negocio de publicidad también funcionaría allí, constantemente ha encontrado formas de superar las expectativas de ingresos y ganancias, y de garantizar que más personas se registren para usar sus productos.

Facebook dijo en abril que los ingresos en el trimestre actual se mantendrán estables o se acelerarán frente al primer trimestre, cuando las ventas se expandieron 48% a US$26.200 millones. De los 58 analistas seguidos por Bloomberg que cubren Facebook, 49 recomiendan comprar las acciones, 6 tienen calificaciones de mantener y 3 favorecen la venta.

