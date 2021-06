Quartararo, Gardner y Acosta se van tranquilos de vacaciones

EFE/EPA/VINCENT JANNINK/Archivo

Assen (Países Bajos), 28 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el australiano Remy Gardner (Kalex) y el español Pedro Acosta (KTM) se pueden marchar tranquilos de vacaciones tras los resultados conseguidos en el Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo que se disputó en el circuito de Assen.

Quartararo consiguió una nueva victoria, la cuarta de la temporada, que le permitió aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial hasta los 34 puntos sobre su compatriota Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que no pudo pasar del cuarto lugar, superado en la línea de meta por los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Joan Mir (Suzuki GSX RR)

Maverick Viñales estuvo en el centro de atención de todos a lo largo del fin de semana, pues tras su cabreo monumental en Alemania por ser último en la carrera, pasó a liderar todas las sesiones en los Países Bajos y a convertirse en noticia al correr el rumor de que podía haber resuelto de mutuo acuerdo su contrato con Yamaha para irse, por mucho menos dinero, a Aprilia en 2022.

Él ni confirmó ni desmintió, más bien jugó al despiste, pero lo que sí dejó claro con su actitud es de que el "enfado" seguía ahí. Sólo unas horas después la escudería japonesa y el propio piloto han confirmado que separan sus destinos después de cinco años, a petición del español, poniendo fin prematuro al actual contrato de dos temporadas.

No celebró el podio con su compañero de equipo y antes, en el parque cerrado, se le vio solo y en una esquina sin ningún semblante de satisfacción por la segunda plaza conseguida en su rostro. Seguro que unas vacaciones como las que ahora va a afrontar el campeonato, de cinco semanas, le vendrán muy bien al piloto de Roses (Gerona).

Marc Márquez ya dijo tras la clasificación que para él la carrera neerlandesa iba a ser de trámite, y lo fue, pero al estilo del piloto de Repsol Honda, pues salió vigésimo, penúltimo, y remontó ocho posiciones sólo en la primera vuelta, por lo que la séptima posición final, con adelantamiento "in extremis" a Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), justo antes de la variante de entrada a la recta de meta, se puede considerar un resultado más que óptimo.

Con nueve carreras disputadas y diez por disputarse, todavía puede suceder cualquier cosa, pero Fabio Quartararo cuenta con una ventaja mínima de 34 puntos que le pueden permitir administrar muy bien su renta, siempre y cuando la Yamaha continúe al mismo nivel técnico que ha mostrado hasta el momento, al menos en sus manos, pues en las de Maverick Viñales es "otra cosa".

El australiano Remy Gardner (Kalex) tiene casi la misma ventaja en Moto2 sobre su rival más directo, 31 puntos respecto al español Raúl Fernández (Kalex), que "enseñó los dientes" y muy bien en Assen, ya que a pesar de los errores supo templar los nervios para recuperar todo el terreno perdido y adjudicarse la victoria, tercera de la temporada, con autoridad.

Si algo ha quedado claro en la primera parte de la temporada en Moto2 es que hay dos candidatos al título, el "veterano" Remy Gardner, y el "debutante" Raúl Fernández, que carrera tras carrera han demostrado estar un paso por delante de todos sus rivales.

Quien peor lo tuvo en Assen fue el líder de Moto3, el español Pedro Acosta, pero se marchó de los Países Bajos con muchos más "beneficios" de los que ni él mismo se podría haber esperado pues el sábado sufrió una caída espeluznante, muy parecida a la que le costó la vida al suizo Jason Dupasquier, ya que en la recta de meta la moto del italiano Ricardo Rossi (KTM) le pasó literalmente por encima del cuerpo.

Acosta se pudo levantar por su propio pie, pero tuvo que ir al hospital, en donde quedó ingresado toda la noche del sábado, pero por la mañana recibió tanto el alta médica en el centro asistencial como el "apto" para correr de la Comisión Médica de los grandes premios y de un más que probable "cero" pasó a un más que meritorio cuarto puesto final.

El líder del mundial de Moto3 dio la cara y su valentía tuvo el justo premio pues se marcha de vacaciones con nada menos que 48 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, otro piloto español, Sergio García Dols (Gasgas), que con su segunda plaza en Assen se perfila ya como el más claro rival del de Mazarrón (Murcia) en la lucha por el título mundial que ha dejado vacante otro español, Albert Arenas.

Juan Antonio Lladós