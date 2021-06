Primeras imágenes de María José Suárez tras su separación de Jordi Nieto

17-11-2016 María José Suárez. MADRID, 28 (CHANCE) Hace unos días conocíamos la sorprendente noticia de la separación matrimonial de María José Suárez y Jordi Nieto tras seis años de amor y un hijo en común, Elías, que el próximo mes de septiembre cumplirá 4 años. Una ruptura en la que la distancia de la modelo de su familia, sus amigos y sus negocios - ya que la pareja residía en Punta Cana por los negocios del empresario - habría tenido mucho que ver y sobre la que la sevillana, de nuevo instalada en nuestro país, todavía no se ha pronunciado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Sus únicas palabras hasta el momento habrían sido en forma de enigmática publicación en Instagram, pidiendo 'tiempo al tiempo' en estos complicados momentos en los que vuelve a ser noticia por su vida sentimental. "Ten paciencia, espera a que el barro se asiente y el agua se aclare. Permanece quieto, deja fluir la vida y las cosas pasaran,porque todo pasa, y cuando pase mantente atento para salir volando, corriendo o bailando porque será tu momento, el que tú has elegido para brillar. Recupero este post publicado en Septiembre de 2020 porque a veces las cosas no las decimos o en este caso escribimos por casualidad" publicaba María José, sin aclarar el por qué de este poderoso mensaje.



Ahora, os mostramos las primeras imágenes de la exmiss España tras su separación. Completamente centrada en su faceta de diseñadora, hemos visto a María José Suárez a punto de coger un vuelo para cumplir con uno de sus compromisos profesionales y, muy seria, ha evitado pronunciarse sobre su ruptura con Jordi Nieto.



"¡Ea! Y para rematar el día ahora este aquí" exclamaba visiblemente molesta la sevillana al vernos. Apresurada, y sin ganas de hablar, la modelo ha preferido no confirmar o desmentir la noticia de su separación ni aclarar los motivos que la han llevado a tomar esta decisión. En el siguiente vídeo te mostramos su reacción en las que son las primeras imágenes de María José tras su ruptura matrimonial y su regreso a España.