Portaltic.-Qualcomm presenta Snapdragon 888 Plus, la actualización de su chip insignia con mejor rendimiento y procesamiento

28-06-2021 Qualcomm Snapdragon 888 Plus



MADRID, 28 (Portaltic/EP)



Qualcomm ha desvelado en el marco de Mobile World Congress 2021 de Barcelona la nueva versión de su procesador móvil insignia, Snapadragon 888 Plus, que mejora tanto en redimiento como en velocidad de procesamiento.



Snapdragon 888 Plus es la versión actualizada del chip que Qualcomm presentó a finales de 2020, y se espera que esté integrado en los nuevos dispositivos de Asus, Honor, Motorola, vivo y Xiaomi que se presentarán en el tercer trimestre de este año.



Este nuevo chip mejora el rendimiento y la velocidad de procesamiento respecto de su predecesor, gracias a una CPU Prime Kryo 680 que alcanza velocidades de reloj de hasta 3.0 Ghz y a la integración de la sexta generación del motor de inteligencia artificial de Qualcomm ( AI Engine), con el que alcanza alcanzar las 32 operaciones tera por segundo (TOPS), frente a las 26 TOPS del otro modelo.



Al igual que Snapdragon 888, la versión actualizada emplea un sistema módem RF Snapdragon X60 5G y la tecnología FastConnect 6900, el procesador de imagen ISP Spectra 580 -que permite capturas triples de vídeo en 4K o fotografías de 28megapíxeles- y el conjunto de funciones Snapdragon Elite Gaming para potenciar la experiencia de juego.



Asus ROG, la división 'gaming' de la compañía taiwanesa, ha destacado el uso de este nuevo procesador para llevar "al siguiente nivel" el rendimiento general de ROG Phone. Por su parte Honor ha confirmado que Snapdragon 888 Plus potenciará su serie Magic3, mientras que vivo ha indicado que su nuevo 'smartphone' insignia aprovechará el "fuerte rendimiento" de este chip.