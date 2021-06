Perú.- Un exministro de Vizcarra insiste en que hubo fraude aunque reconoce que no tiene información que lo pruebe

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Daniel Córdova, quien ejerció como ministro de la Producción durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría de la segunda vuelta de las elecciones y aunque ha reconocido que no tiene información que pruebe el fraude, ha insistido en que hubo.



"No tenemos información para probar el fraude. Si no te dicen, si te ocultan la información que podía probarlo lo diríamos, pero sí, hay presunción de fraude", ha dicho durante su intervención el domingo por la noche en el programa Cuarto Poder de la televisión peruana.



"Ustedes son unos demócratas, no terminen su carrera manchados por un fraude. Pidan una auditoría a la OEA, es transparencia, no pedimos otra cosa", ha interpelado Córdova al presidente, Francisco Sagasti, y al ministro de Asuntos Exteriores, Allan Wagner.



Córdova, quien ha anunciado que tiene previsto reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, este martes en Washington, ha insistido en la intervención del organismo regional en Perú, puesto que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está "completamente desacreditado".



"Estamos diciendo que, si quieren la verdad, comparen los padrones con solamente esas actas, con las 331 que presenté. Se anulan esas actas porque es absolutamente seguro que son nulas, son alteradas", ha explicado Córdova, para quien el candidato por Perú Libre perdería "63.155 votos, habiendo ahora una diferencia de 44.176".



El pleno del JNE, máximo órgano de recurso del sistema electoral peruano, estudia este lunes en audiencia pública diez expedientes de apelación de solicitud de nulidad de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 6 de junio, de la que todavía no existe un ganador oficial.



Por mayoría, el colegiado ha declarado ya infundadas las apelaciones de diez expedientes sobre recursos que interpuso la organización política Fuerza Popular, a la que pertenece una de las candidatas, Keiko Fujimori, en principio derrotada en las urnas.



Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó a Pedro Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultraconservadora que representa Fujimori, quien tiene el 49,87 por ciento de las papeletas, ha pedido nulidades de actas e incluso la repetición de las elecciones.