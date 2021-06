Paraguay garantiza dosis para completar el primer ciclo de vacunación

Una integrante del personal médico prepara una dosis de la vacuna Moderna en el Hospital Materno Infantil del Barrio Trinidad de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 28 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Paraguay garantizó este lunes la disponibilidad de vacunas para ultimar la primera etapa de inmunización, centrada en personas de 50 años en adelante y a la espera de nuevas dosis para avanzar al resto de franjas etarias del país, donde la covid ha dejado 12.517 muertes.

El primer ciclo comenzó a completarse hoy con el inicio de la vacunación a los inscritos en la página de la cartera sanitaria que hayan cumplido los cincuenta años, tras la aplicación de una o dos dosis a los adultos mayores, personal de salud y embarazadas mayores de 18 y mínimo de veinte semanas de gestación.

"El calendario de primeras dosis no se interrumpirá esta semana. Proseguiremos de tal manera que los que se inscribieron puedan recibir sus dosis correspondientes", dijo Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

"En cuanto a las segundas dosis circulantes, nosotros estamos con la capacidad para ir respondiendo a todas ellas", añadió Castro en rueda de prensa virtual.

Castro señaló que las previsiones están respaldas por nuevas llegadas de remesas de vacunas, si bien no precisó fechas y se remitió a un anuncio por parte de Cancillería o del ministro de Salud, Julio Borba.

No obstante señaló que entre julio y agosto se haría efectiva la "segunda ronda de asignación" de las vacunas de la plataforma Covax, de las que Paraguay ha recibido una mínima cantidad de los cuatro millones adquiridas.

El Ministerio organiza la campaña de vacunación en función de las dosis a su alcance, en gran parte procedentes de las donaciones de otros Gobiernos.

Los datos de la cartera muestran que más de 665.000 personas han recibido al menos una dosis desde febrero de 2022, cuando arrancó el plan de vacunación.

De acuerdo con las cifras de Our World in Data, actualizadas el 24 de junio, un 6,8 % de la población paraguaya cuenta con al menos una dosis y un 1,83 % ha recibido las dos.

El país suramericano alcanzó este domingo un nuevo récord de decesos a causa de la covid, un total de 152, dos más que el sábado, cuando se llegó a la cifra más alta del registro diario desde que hace año y medio se dieron los primeros casos.

El acumulado de fallecimientos se sitúa en 12.517, junto a 418.330 positivos por 362.703, en una población de algo más de siete millones de habitantes.