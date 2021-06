O.Próximo.- ONU confirma la reanudación de las entregas de combustible de Qatar en la Franja de Gaza

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El enviado de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Tor Wennesland, ha comunicado este domingo que a partir de este lunes se reanudan las entregas de combustible financiadas por Qatar para la Franja de Gaza después de los enfrentamientos de once días entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel el pasado mayo.



"Debajo del marco de la ONU, las entregas de combustible financiadas por Qatar para la planta de energía de la ciudad de Gaza se reanudarán este lunes", ha dicho Wennesland en su cuenta de Twitter. "Doy la bienvenida a todas las medidas tomadas para aliviar la situación", ha añadido.



El Coordinador de las Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios (COGAT) ha dicho que esta entrega estará "condicionada a la preservación de la estabilidad de la seguridad", según recoge 'The Times of Israel'.



Este viernes Wennesland ha insistido en la necesidad de un alto el fuego ante el Consejo de Seguridad duradero entre Israel y Hamás ya que, más de un mes después de este, el cese de hostilidades sigue siendo "muy frágil".



La última escala de violencia entre Israel y Hamás dejó más de 230 palestinos muertos, y al menos 12 fallecidos en Israel. Wennesland ha apuntado que los últimos informes de violencia han añadido cinco palestinos muertos y más de 100 heridos por munición real en Cisjordania, además de los heridos durante la Marcha de las Banderas --66 palestinos, entre ellos 12 niños--.



Unos dos millones de personas viven en la Franja, uno de los territorios más densamente poblados del mundo, sometidos a un bloqueo por el que Israel intenta controlar todo lo que entra, alegando que es la única forma de evitar que Hamás y otros grupos se consoliden.