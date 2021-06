Nicaragua.- Laya dice que hay un "clamor internacional" sobre situación de DDHH en Nicaragua tras críticas en su contra

24-06-2021 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, comparece en rueda de prensa, después de la reunión con su homóloga de la República de Panamá, a 24 de junio de 2021, en el Palacio de Viana, Madrid, (España). La ministra de la República de Panamá, viajará después a Bruselas en busca de alianzas políticas y un cambio de la imagen de Panamá que favorezca más las inversiones internacionales en su país. Durante el encuentro en España, Erika Moynes, ha firmado `un documento de entendimiento´ para recuperar el diálogo político que había entre los dos países. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Defiende que solo el Gobierno nicaragüense tiene la respuesta y puede liberar a los detenidos y garantizar elecciones libres



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se ha defendido este lunes de las críticas en su contra formuladas por el Gobierno de Nicaragua, esgrimiendo que existe un "clamor internacional" respecto a la situación de Derechos Humanos en el país centroamericano, donde en las últimas semanas han sido detenidos cinco precandidatos opositores, entre otros.



En Nicaragua "hay un serio problema de respeto de Derechos Humanos, hay un serio problema de organización de un proceso electoral libre, transparente y democrático", ha resaltado la ministra en Roma, donde ha participado en la reunión de ministros de la coalición internacional contra Estado Islámico.



"Esto no lo dice solamente España, esto es un clamor en la comunidad internacional", ha esgrimido. "Lo dicen desde Estados Unidos y México, hasta Argentina y Chile y todos los demás" al igual que los países centroamericanos y también la UE, ha añadido.



España también lo esta diciendo, ha subrayado, porque es algo que han denunciado los propios nicaragüenses. "España siempre va a apoyar a la ciudadanía nicaragüense en su búsqueda por un respeto de los derechos humanos y en su búsqueda por unas elecciones libres, transparentes y democráticas", ha recalcado González Laya.



Por tanto, ha añadido la ministra en declaraciones facilitadas por su departamento, "la cuestión ahora es qué va a hacer el Gobierno nicaragüense" y el presidente, Daniel Ortega, "para responder a este clamor, que es un clamor nacional e internacional".



MANAGUA TIENE LA RESPUESTA



Solo Managua puede decidir "si va a liberar a los presos políticos, si va a cesar la represión y si van a darse las condiciones" conforme a las reglas democráticas de cara a las elecciones previstas para el mes de noviembre, ha insistido.



La respuesta "no está en Madrid, no está en Washington ni está en Ciudad de México, ni en Buenos Aires; está en Managua y la estamos esperando todos con gran interés", ha remachado.



El Ministerio de Exteriores nicaragüense ha criticado durante el fin de semana a González Laya por sus recientes declaraciones sobre Nicaragua. En una misiva, acusó a la ministra de mostrar una "ignorancia atrevida" y una "ferocidad impropia para la diplomacia".



"La señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamás, que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad", se remarca en la misiva.



La jefa de la diplomacia salió el viernes en defensa de la embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández-Palacios, después de que el presidente Ortega le acusara de intromisión, al tiempo que pidió al mandatario que se deje de "excusas" y libere a los opositores detenidos.