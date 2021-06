Muguruza se deja un solo juego en su debut

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 28 jun (EFE).- La española Garbiñe Muguruza pasó este lunes por encima de la francesa Fiona Ferro, a la que derrotó por 6-0 y 6-1 en 49 minutos en su debut en Wimbledon.

Muguruza, que ganó en estas pistas en 2017, logró arrancar con victoria el torneo, después de no haber podido pasar de primera ronda en Roland Garros.

La española aplastó a Ferro con diez golpes ganadores y solo siete errores no forzados en una pista número dos que no pudo ponerse en marcha hasta más de cuatro horas después de lo previsto, debido al retraso por la lluvia.

Eso no despistó a una Muguruza atenta, concentrada y con un nivel excelso para conseguir el segundo triunfo en Wimbledon desde que ganara su segundo Grand Slam en 2017. La pupila de Conchita Martínez, presente en la grada, apenas necesitó 50 minutos para machacar a su rival, con el cuarto 'rosco' que consigue en el All England Club, el último de ellos ante Venus Williams en la final de 2017.

La española se quedó a tan solo un juego de lograr la 'bicicleta', es decir un doble 6-0 y 6-0, que hubiera sido el primero de su carrera deportiva.

Muguruza, que parte como la undécima favorita al título, se medirá en segunda ronda a la ganadora del duelo entre la rusa Svetlana Kuznetsova y la holandesa Lesley Pattinama