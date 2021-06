México advierte sobre uso de criptomonedas tras tuit de magnate

(Bloomberg) -- El banco central de México dijo que las instituciones financieras no pueden comerciar u ofrecer servicios basados ​​en criptomonedas como el bitcóin, un día después de que el multimillonario Ricardo Salinas Pliego dijera que su banco está en camino de aceptar el token virtual.

Realizar y ofrecer operaciones con criptoactivos sin autorización sería visto como una violación a las regulaciones y la empresa podría estar sujeta a sanciones, dijo Banxico, como se conoce al banco central, en un comunicado conjunto con la Secretaría de Hacienda y el regulador bancario del país.

“Los activos virtuales no constituyen una moneda de curso legal en México ni son divisas bajo el marco legal vigente”, escribieron las autoridades este lunes en el comunicado.

La declaración se produce inmediatamente después de un tuit del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, propietario de Banco Azteca, que dice que su banco está trabajando para aceptar bitcóin. Sin embargo, el banco no fue mencionado directamente en la declaración de las autoridades.

En el comunicado también se reiteran advertencias sobre los riesgos de usar las criptomonedas como medio de intercambio, depósito de valor o como inversión, que ha sido la posición de larga data de las autoridades financieras del país. Para mantener una distancia saludable entre los activos virtuales y el sistema financiero, escribieron las autoridades, las instituciones financieras mexicanas no están autorizadas para ofrecer operaciones en bitcóin, ether, XRP y otros.

Nota Original:Mexico Warns Against Cryptocurrency Use After Billionaire Pitch

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.