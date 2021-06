Médicos venezolanos piden revisar vacuna cubana en pruebas en plan anticovid

Venezuela recibió el jueves un primer lote de la vacuna en fase de prueba Abdala, que hace días mostró una eficacia de 92,2 % en los resultados preliminares de la tercera y última etapa de estudios. EFE/Archivo

Caracas, 27 jun (EFE).- La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) pidió este domingo al Gobierno de Nicolás Maduro revisar su decisión de incluir la vacuna cubana en pruebas Abdala "como mecanismo de prevención de la covid-19", bajo el argumento de que aún no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Exigimos a las autoridades revisar su decisión de incluir la Abdala como mecanismo de control y prevención del covid-19 en Venezuela", indicó la organización en un comunicado en el que destacó que el país necesita "vacunas de comprobada calidad, eficiencia, eficacia, seguridad e inocuidad".

Estos, señaló la MUV, son "atributos que aún no tiene la Abdala (...) y tampoco la certificación de entes regulatorios confiables ni autorización de la OMS".

Venezuela recibió el jueves un primer lote de la vacuna en fase de prueba Abdala, que hace días mostró una eficacia de 92,2 % en los resultados preliminares de la tercera y última etapa de estudios.

Sin embargo, las autoridades no detallaron cuántos de estos fármacos contra la covid-19 llegaron al país.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo entonces que su país suscribió un contrato con Cuba para el "suministro de 12 millones de vacunas Abdala" que estarán llegando al país "en los próximos meses".

Pero para la MUV este fármaco seguirá siendo "candidata a vacuna" hasta que no sea "evaluada, cumpliendo normas internacionales, y no exista comprobación de su seguridad y eficacia".

Asimismo, la organización también criticó que el Gobierno haya firmado el contrato para la compra de 12 millones de dosis de Abdala cuando negó la autorización a AstraZeneca.

"Resulta hasta sospechoso el rechazo a esta vacuna -la AstraZeneca-, pareciendo una componenda dilatoria para terminar invirtiendo en un prototipo de vacuna, sobre todo poniendo en riesgo la salud de los venezolanos", agregó.

El anuncio del Gobierno sobre la compra de la Abdala también ha causado preocupación en la Academia Nacional de Medicina de Venezuela que también ha resaltado que este fármaco está en "desarrollo experimental".