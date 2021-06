McLaughlin, récord mundial de 400 vallas y calor extremo en el último día de pruebas

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Eugene (Oregón, EE.UU.), 27 jun (EFE).- Las pruebas de clasificación olímpica de atletismo en pista al aire libre de Estados Unidos finalizaron este domingo por la noche en Hayward Field con un nuevo récord mundial, conseguido por Sidney McLaughlin en los 400 metros vallas femeninos con una marca de 51.90, después de un retraso de unas cinco horas debido al calor extremo que reinó durante toda la mañana.

Una ola de calor golpeó a todo el estado de Oregón este fin de semana, lo que elevó la temperatura en Hayward Field a 42 grados antes de que los funcionarios optaran alrededor de las 15:15 del domingo suspender la competencia hasta las 20:30 horas.

En ese momento aún no se habían disputado seis finales de eventos: salto de longitud masculino, 800 metros del heptatlón, 400 metros vallas femeninos, 800 metros femeninos, 1.500 metros masculinos y 200 metros masculinos.

Precisamente sería en la final de los 400 metros vallas en las que surgió la figura de McLaughlin, que superó a Dalilah Muhammad en la recta final para marcar 51.90 segundos y establecer un nuevo récord mundial.

Muhammad, quien terminó segunda con 52.42, ostentaba el récord mundial con 52.16 desde octubre de 2019. Anna Cockrell quedó tercera con 53.70, superando a Shamier Little (53.85).

Pero la primera final que se corrió fue la de los 5.000 metros masculinos, que tuvo a Paul Chelimo como el ganador tras un cierre de carrera muy ajustado.

Chelimo ganó con un registro de 13:26.82. Justo detrás estaban los compañeros de equipo del Bowerman Track Club de Portland, Grant Fisher (13: 27.01) y Woody Kincaid (13: 27.13).

No hubo sorpresa en la final de salto de altura masculina que se la llevó JuVaughn Harrison al superar el listón colocado en los 2,33 metros, lo mismo que hizo Darryl Sullivan, pero cometió más fallos.

Mientras que el tercer clasificado para Tokio 2020 fue Shelby McEwen, quien pasó 2,30 metros.

El propio Harrison luego compitió en la final del salto de longitud y también salió campeón con un registro de 8,47 metros -su mejor marca personal-, que estableció en su tercer intento.

Luego quedaría Marquis Dendy con su salto de 8,38 metros, logrado en su segundo intento, y Steffin McCarter ocupó el tercer lugar al tener registro de 8,26, que logró en el tercer intento.

La final masculina de los 1.500 metros se la quedó la estrella de los Oregon Ducks, Cole Hocker, que atacó en la recta final para superar al campeón olímpico Matthew Centrowitz cerca de la línea de meta y estableció un tiempo de 3 minutos y 35,28 segundos.

Centrowitz, que fue sorprendido por la fuerza final de Hocker, acabó segundo con 3:35.34 y Yared Nuguse logró entrar tercero (3:36.19) que le valió también el pase para Tokio 2020.

En la final de los 200 metros masculinos, Noah Lyles marcó un tiempo líder mundial de 19.74 en otra ajustada llegada a la meta, en la definió el ganador gracias a que sobre la pista fue siempre el que más relajado se encontró.

Kenny Bednarek entró segundo con su mejor tiempo personal de 19,78 y el adolescente Erriyon Knighton, de 17 años, logró el sueño de estar en sus primeros Juegos Olímpicos al hacer un tiempo de 19.84 segundos.

Tras el gran triunfo de McLaughlin en los 400 metros vallas, la final de los 800 metros mujeres tuvo a Athing Mu como la ganadora al establecer un tiempo de un minuto, 56.07 segundos, récord de la competición y mejor marca personal.

Raevyn Rogers, hizo su mejor trabajo en la recta final de la carrera y tuvo de recompensa el segundo puesto con un registro de 1: 57.66, que le valió establecer nueva marca personal.

Ajee 'Wilson se unirá a Mu y Rogers en el equipo olímpico después de que cruzó tercera la meta y un tiempo de 1: 58.39.

Annie Kunz ganó la competición de heptatlón con una gran actuación en la prueba final, los 800 metros, en un día en el que la carrera se trasladó a más tarde debido al calor extremo.

Taliyah Brooks abandonó la pista en una silla de ruedas a primera hora de la tarde cuando la temperatura alcanzó los 108 grados Fahrenheit (42 grados Celsius) en la pista.

Hacía 96 grados Fahrenheit (35,6 Celcius) al inicio del séptimo y último evento del heptatlón.

Kunz terminó los 800 en 2:15.24 para acumular 6.703 puntos, su mejor marca personal, que le mereció el boleto a Tokio 2020 al superar a Kendell Williams (6.683 puntos), ganadora de las pruebas de clasificación olímpicas de Río de Janeiro 2016.

Erica Bougard fue tercera con un registro final de 6.667 puntos.