Los libros de registro para salida a bolsa de Didi cerrarán el lunes a hasta 4.000 millones de dólares -fuentes

HONG KONG, 28 jun (Reuters) - La mayor empresa china de transporte compartido, Didi Global Inc, cerrará los libros de registro de la demanda entre los inversores para su estreno en bolsa en Estados Unidos para recaudar hasta 4.000 millones de dólares un día antes del lunes, dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto.

Las personas no pudieron ser identificadas porque la información aún no es pública. Didi no respondió a una solicitud de comentarios.

Los libros se cerrarán a las 5 de la tarde en cada región el lunes, dijeron las personas.

Didi fijó un rango de precios de 13 a 14 dólares por American Depositary Share (ADS), según una presentación regulatoria realizada el jueves, y dijo que ofrecería 288 millones de estas acciones en el debut. En la parte superior de la horquilla, la operación recaudará 4.030 millones de dólares.

Una opción de sobreasignación permitiría a la empresa vender 43,2 millones de acciones adicionales para recaudar hasta 605 millones de dólares más.

En el rango de precios marcado, Didi tendría un valor de entre 62.400 y 67.200 millones de dólares..

(Información de Yilei Sun en Pekín y Scott Murdoch en Hong Kong; editado por Christopher Cushing, traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)