Los fiscales que investigan a Trump le dan un plazo antes de procesarle

Donald J. Trump. EFE/EPA/AL DRAGO / POOL/Archivo

Washington, 28 jun (EFE).- Los abogados que representan al entramado empresarial del expresidente estadounidense Donald Trump tienen de plazo hasta este lunes para "convencer" a los fiscales de que no presenten cargos contra ese conglomerado.

Según informa este lunes The Washington Post, los fiscales de Nueva York han concedido a los letrados ese plazo para que presenten sus argumentos finales y traten de evitar los cargos penales que pueden imputarse sobre la actividad de las empresas de Trump.

El diario, que cita fuentes familiarizadas con la investigación, asegura que esta iniciativa representa una "clara señal" para encarrilar el caso por parte del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, que ahora trabajan juntos en esta investigación.

Anteriormente, ambos han pasado más de dos años investigando los negocios de Trump por separado y son los que planean presentar cargos criminales contra sus empresas.

Los fiscales investigan si las empresas de Trump usaron valoraciones falsas de sus propiedades para engañar a los prestamistas y a las autoridades tributarias, y si se pagaron impuestos sobre los beneficios complementarios de los directivos de la empresa, según documentos judiciales y personas familiarizadas con las investigaciones citadas por el rotativo.

Las dos personas familiarizadas con el plazo fijado para los abogados de Trump que cita el Post hablaron bajo condición de anonimato.

Según la ley de Nueva York, los fiscales pueden presentar cargos contra corporaciones además de contra personas.

El jueves pasado, los abogados que trabajaban para Trump personalmente y para su entramado empresarial se reunieron virtualmente con los fiscales para argumentar que los cargos no estaban justificados.

Reuniones como estas son comunes en las investigaciones financieras, lo que permite a los abogados defensores la oportunidad de mostrar pruebas antes de que los fiscales tomen una decisión sobre la presentación de cargos.

Los portavoces de Vance y James se negaron a comentar este domingo, al igual que un abogado de Trump, Ronald Fischetti, y un abogado de la Organización Trump, Alan Futerfas, estas gestiones.

Personas familiarizadas con la investigación confirmaron, por su parte, a The Washington Post que los fiscales estaban considerando presentar cargos contra la Organización Trump como entidad, así como contra su director financiero, Allen Weisselberg, tras la negativa de éste a ayudar en la investigación.

Trump, quien el sábado por la noche inició una serie de actividades encaminadas a relanzar su nuevo proyecto electoral, todavía es dueño de sus negocios a través de un fideicomiso administrado por sus hijos mayores y Weisselberg.

El exmandatario renunció a la gestión diaria de la empresa mientras estuvo en la Casa Blanca, pero no está claro qué papel desempeña ahora en el entramado.

El mes pasado, Trump calificó las investigaciones como una "caza de brujas" dirigida por demócratas que buscan dañar sus perspectivas políticas futuras.

Los negocios de Trump utilizan una red de cientos de compañías individuales de responsabilidad limitada, la mayoría de las cuales están controladas en última instancia por un fideicomiso cuyo beneficiario es el propio expresidente, asegura el diario.