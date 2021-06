Los empates, el joven Arezo y el gol de un portero marcan la fecha en Uruguay

Uno de los que ganó en esta etapa fue el River Plate, que se impuso por 3-4 al Fénix con otra gran actuación de Matías Arezo. La perla del conjunto darsenero anotó a los 49 y a los 62. EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

Montevideo, 28 jun (EFE).- Los cuatro empates en seis partidos disputados, la anotación del guardameta del Villa Española, Facundo Silva, frente al Peñarol y una nueva gran actuación del joven Matías Arezo marcaron la octava jornada del Torneo Apertura uruguayo.

A una semana del Clásico, el Nacional rescató una unidad frente al Rentistas y se mantuvo en la primera posición.

Con la inexorable "ley del ex" más presente que nunca, el tricolor se adelantó con un tanto de Gonzalo Vega, pero luego sufrió uno de Emiliano Villar. De esta forma, ambos jugadores marcaron a los equipos que defendieron en la anterior temporada.

Luego de que Armando Méndez viera la tarjeta roja, el Rentistas dominó con un futbolista más y sobre el final estuvo cerca de obtener un premio mayor que no se le dio por la buena respuesta de la defensa del Nacional.

Este resultado no fue aprovechado por el Plaza Colonia, que igualó 1-1 frente al Cerro Largo y dejó pasar la posibilidad de ocupar la cima en solitario.

De esta forma, ambos equipos quedaron con 17 puntos.

Por su parte, el Peñarol igualó 1-1 con el Villa Española en un juego que tuvo un final digno de película.

Pasados los 90 minutos, el equipo dirigido por Mauricio Larriera ganaba con un tanto de Agustín Álvarez Martínez y a poco de que el árbitro marcase el final sucedió lo inesperado.

Facundo Silva, portero del Villa Española, remató un tiro libre desde atrás del centro del campo que pasó por encima de su colega Kevin Dawson y se coló en la portería.

Al igual que en estos juegos, el partido entre el Boston River y el Liverpool también finalizó 1-1.

Uno de los que ganó en esta etapa fue el River Plate, que se impuso por 3-4 al Fénix con otra gran actuación de Matías Arezo. La perla del conjunto darsenero anotó a los 49 y a los 62.

Mientras tanto, el Deportivo Maldonado venció por 2-3 al Montevideo City Torque con una destacada actuación del lateral Matías Aguirregaray.

El exfutbolista de la Unión Deportiva Las Palmas marcó dos de los tantos de su equipo, uno de ellos a los 96 minutos.

Este martes, la jornada se cerrará con los partidos Sud América-Progreso y Montevideo Wanderers-Cerrito.