Las últimas 5 fotos de Daniella Alvarez que arrasan en Instagram

Hoy, hace un año atrás, tuve que asumir el golpe emocional más duro que he enfrentado en mi vida, perder una parte de mi cuerpo. Ese día conocí realmente el significado de la palabra ACEPTACIÓN, significado que me ha ayudado a entender, a valorarme y agradecer todos los días a Dios y a la Virgen por esta segunda oportunidad. Gracias a mi familia por el amor infinito que me mantuvo fuerte, a mi madre por el coraje y valentía con la que me sostuvo cada día y ustedes que con tantas oraciones y mensajes me dieron valentía para luchar. Hoy me levanté sin dolores, sana y FELIZ de estar en este camino llamado VIDA, que con sus dificultades, hoy es más interesante y desafiante para mi. Como me decía ayer una de mis fisios @ibethcarvajal “la adversidad es la oportunidad”! Y es cierto, crecemos creyendo que la dificultad es aquello que nos frena, nos afecta y nos victimiza y es todo lo contrario! Es la oportunidad para probarnos, crecer y llegar a lugares que nunca imaginamos, sintiendo una tremenda gratificación personal. Gracias a mis doctores Gilbertico Mejia, Juan Guillermo Barrera, Emilio Cortes y @willydaza por salvarme la vida, hoy estoy sana gracias a ustedes que con tanto amor y dedicación me sacaron adelante. Mis enfermeros mis angelitos 😇! Y a todos los que han hecho parte de mi recuperación @ottobockandina @kmyescuderoft @cenforce_ @fundacioncirec @benyingszgo @karomartinezdermato ♾ seguimos en la lucha 🙏💪❤️🦿 Hoy mi hermano @rickialvarezv me envió unas palabras que escribió para mi en ese momento, se las comparto ❤️. Nuevamente GRACIAS🙌





Besitos para ti.. si, para ti! 😘🤗💚





Agradece, valórate, cuídate y haz lo que amas cada día de tu vida. Ser felices es nuestra decisión y yo decido levantarme así todos los días de mi vida ❤️ Mi cabello lo cuida el NUEVO Konzil Ultra @konzil_Colombia que me ayuda a restaurarlo del daño de todos los días. Además del shampoo y acondicionador, uso el tratamiento 3 en 1 que nos ayuda a tener un tratamiento completo! Pruébalo 👌💃! #HagoLoQueAmo#SinPreocupaciones #KonzilUltraReparación #KonzilRepara #KonzilUR #KonzilUltra #patrocinado





Mis amores, les presento mi nueva Boutique @danielaalvarezboutique ubicada en el nuevo Centro comercial más lindo de Bogotá @nuestrobogotacc !! Los espero para que conozcan todo lo que tenemos para ustedes 💫⭐️💗 !! Aquí como siempre les comparto mi felicidad, mis proyectos y mi trabajo🤗! Gracias @jarlinsonramirezphoto por el video😘





El mejor esfuerzo que existe es el de ser FELIZ! Ser feliz es una tarea de todos los días y cuesta mucho (teniendo en cuenta todo lo que nos rodea : problemas, dificultades, situaciones complejas) pero este es el esfuerzo más gratificante del MUNDO!! Nada como encontrar nuestra propia felicidad y SONREIRLE A LA VIDA🌟 @maurogonzaleza 📸

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.