La realización española finaliza su primera experiencia en una Eurocopa

Vista del estadio de La Cartuja. EFE/ Raúl Caro/Archivo

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- Por primera vez un equipo de realizadores españoles fue seleccionado por la UEFA para un gran torneo de selecciones y este domingo se encargó de su cuarto y último partido en la Eurocopa, el encuentro de octavos de final entre Bélgica y Portugal disputado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

"El talento en España es muy grande y quizá lo que hacía falta era reestructurarlo y darle un poco de continuidad, algo que se ha conseguido gracias al trabajo de los últimos seis años de Mediapro y LaLiga", explica a EFE Óscar Lago, jefe de realización de Mediapro y quien ha liderado el equipo español de 51 trabajadores desplazado a Sevilla.

"Durante los últimos años hemos hecho un trabajo consistente semana tras semana con los partidos de LaLiga, la Champions League y la Europa League, mejorando continuamente, y eso al final lo han visto", añade.

Los 51 trabajadores de Mediapro se han dividido en seis del equipo de realización, dos de producción, dos técnicos de sonido, 26 cámaras y 12 operadores de repeticiones, entre otros. Ellos y ellas han sido los encargados de hacer los tres partidos de España de la fase de grupos y uno de los mejores partidos de los octavos de final, el Bélgica-Portugal.

"Hemos hecho una selección de 50, pero hubiésemos podido llevar otros 50 más porque somos muchos trabajando en la realización de partidos de fútbol a nivel español y a un gran nivel", sentencia Lago.

La UEFA suele confiar en los realizadores alemanes, ingleses y franceses para que se encarguen de las Eurocopas. Pero la opción española nació hace bastantes años atrás. "Mi nombre estaba en la lista de posibles candidatos desde 2014 aproximadamente, incluso para entrar en otras grandes competiciones previas a esta Eurocopa", relata Lago.

Y añade: "Todos nos conocemos y yo sabía que les gustaba lo que estábamos haciendo en España en LaLiga y finalmente hicieron la propuesta en firme en 2018 y nos asignaron como uno de los siete equipos de realización de la Eurocopa 2020".

Todo iba sobre ruedas y los siete realizadores ya habían hecho un 'workshop' (puesta en común del trabajo) en noviembre de 2019 en Nyon (Suiza), pero entonces apareció el coronavirus y lo alteró todo, hasta el punto de obligar al aplazamiento de la competición hasta el verano del 2021.

"Nuestro destino original era la sede de Bakú", desvela Lago. "De hecho, en febrero de 2020 las 51 personas de Mediapro que hemos trabajado en la Eurocopa ya teníamos los billetes de avión para viajar hacia allí".

Pero los cambios de sedes que hubo durante la primavera de 2021 a causa de la pandemia del coronavirus cambiaron los planes iniciales de la UEFA. "Entonces se reestructuraron todos los equipos de realización. Por eso al final nos tocó Sevilla, pero sus criterios no tienen que ver con poner los realizadores con la selección de su país", aclara el jefe de realización de Mediapro.

Los 51 trabajadores se han tomado su estancia en Sevilla de una forma parecida a lo que lo haría una selección. Han permanecido concentrados en un hotel desde el primer día y han mantenido dinámicas de grupo muy futbolísticas. "Estuvimos en modo concentración, viviendo la Eurocopa, mirando los partidos que hicimos todos juntos en el hotel al día siguiente", explica Lago.

Después de haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia por primera vez, Lago quiere acordarse de aquellos que le precedieron: "Quiero mencionar a mis maestros, a los grandes realizadores que hubo en este país y que no tuvieron la oportunidad de estar aquí, como Xavi Garasa de TV3, Víctor Santamaría o muchos realizadores de Televisión Española".

El regalo de la UEFA a los 51 pioneros españoles fue envenenado porque les puso encima la presión de hacerlo bien para que el organismo europeo siguiera confiando en los realizadores españoles de cara al futuro. "Sabíamos que no podíamos fallar porque eso era fallar para las próximas generaciones. Estoy convencido de que el gran trabajo que hemos hecho va a abrir puertas de cara al futuro", sentencia el realizador.