La OPS le pide a República Dominicana que no se apresure con la tercera dosis

Una voluntaria prepara una dosis de la vacuna Sinovac con­tra la covid-19, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 28 jun (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) le pidió este lunes a República Dominicana que no se apresure con la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, anunciada por el Gobierno del país.

En un comunicado difundido por la representación de la OPS en Santo Domingo, el organismo enfatiza que en los actuales momentos es "prioritario" continuar los esfuerzos para inmunizar contra la covid-19 a un amplio porcentaje de la población "con dos dosis de la misma vacuna".

Del mismo modo, la OPS puntualiza que de momento no hay estudios científicos que avalen la eficacia y seguridad de intercambiar las vacunas, ni sobre la necesidad de refuerzos.

"A la fecha no existe evidencia científica sobre si es necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de dos dosis para cada una y el tiempo en el que deban aplicarse; sin embargo, hay investigaciones en curso que se continúan monitoreando", afirma el comunicado.

El jueves pasado la vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, anunció que el Gobierno había decidido inyectar una tercera dosis de refuerzo a toda la población, en una decisión que ha causado polémica en el país por la falta de estudios científicos.

El Gobierno prevé explicar esta semana los protocolos que se seguirán para la aplicación de la tercera dosis, aunque ya ha anunciado que la tercera inyección debe ser de una vacuna diferente a las dos primeras dosis.

El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que el Gobierno va a presentar estudios que apoyan la decisión de inocular una tercera dosis.

El mandatario también alegó que otros países han comenzado a aplicar la tercera dosis y afirmó que en la República Dominicana ya se la han puesto varios médicos.

En ambos casos, según puntualizó, no se han registrado efectos secundarios en las personas que se han puesto una tercera dosis.

República Dominicana ha recibido hasta el momento cerca de 11,9 millones de vacunas, de las cuales ha aplicado 7,58 millones de dosis.

La nación caribeña es el tercer país de América Latina en tasa de vacunación, por detrás de Chile y Uruguay, con alrededor de un 25 % de su población vacunada con las dos dosis, y cerca del 45 % con una.