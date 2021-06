La "derrota duradera" del Estado Islámico, objetivo de la coalición antiterrorista en Roma

Luigi Di Maio (c), Antony Blinken (D) y Thomas Smitham (i), este domingo en Roma. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Roma, 28 (EFE).- Una "derrota duradera" del Estado Islámico (EI), sobre todo atacando sus fuentes de financiación para evitar su expansión en África y Asia, es el objetivo de la reunión este lunes en Roma de los ministros de Exteriores y representantes de los 83 países integrantes de la coalición global contra el grupo terrorista, la primera en dos años, bajo la presidencia de EEUU e Italia.

Más de 40 titulares de Exteriores, entre ellos la española Arancha González Laya y el estadounidense Anthony Blinken, además del secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debatirán sobre "las estrategias para combatir la actividad terrorista en áreas de alto riesgo de Irak, Siria, Asia Occidental y el Sahel en África", explicó el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio.

"La estabilización de estos territorios también nos permitirá detener los flujos migratorios irregulares hacia Italia y, por lo tanto, hacia toda Europa", por lo que "debemos reforzar aún más la asociación con EEUU y el resto de los países de la coalición para detener las amenazas terroristas", dijo Di Maio sobre los objetivos del encuentro.

Estarán presentes además representantes de varios países africanos, en calidad de invitados, ya que el avance del EI en ese continente, y en particular en el Sahel, será uno de los puntos claves a tratar en la reunión, la primera tras la que tuvo lugar en Washington en 2019.

A la importancia de luchar contra el terrorismo en el continente africano se refirió el pasado viernes González Laya, quien, al confirmar su presencia en Roma, insistió en "la necesidad de focalizar los esfuerzos de la coalición en África, dado que el EI se está extendiendo en el Sahel y el África subsahariana", donde es vital "prestar una atención particular".

"La lucha contra el EI en África es la lucha de todos", dijo la jefa de la diplomacia española, que añadió que "esta es una buena ocasión para reforzar un mensaje de unidad de la coalición internacional para derrotar al terrorismo" y que su presencia demuestra "el claro compromiso de España" en esa lucha.

La reunión de Roma está presidida por Blinken y Di Maio.

El secretario de Estado estadounidense, que antes de la reunión tenía previsto ser recibido en audiencia por el papa Francisco, aprovechó sus primeras horas en la capital italiana para reunirse con su homólogo israelí, Yair Lapid, en el primer encuentro de alto nivel entre ambas administraciones.

"Me alegra estar en Italia para subrayar la importancia de la unidad transatlántica y la fuerte relación entre Estados Unidos e Italia. Aguardo con interés la reunión con mis homólogos", tuiteó este domingo Blinken, al llegar a Roma tras una gira por varios países europeos.

Blinken y González Laya, entre otros, volverán a encontrarse mañana con Di Maio, martes, en la reunión del G20 de Exteriores y de Cooperación en Matera (sur) bajo la presidencia italiana de Di Maio.