La Alianza opositora no consigue recursos de cara a las elecciones en Nicaragua

La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), Kitty Monterrey (c) habla durante una rueda de prensa hoy en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 28 jun (EFE).- La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua informó este lunes que no han conseguido recursos para financiar la campaña con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo en las que el presidente Daniel Ortega busca ser reelegido por cinco años más, y atribuyó esa medida como parte de la "represión" en el país.

"Pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política, al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamos, los recursos necesarios para promover y defender el voto", dijo en una rueda de prensa la representante legal de esa alianza opositora, Carmela Rogers, conocida como Kitty Monterrey.

La dirigente política indicó que hace un mes solicitaron préstamos a la banca nacional y hasta ahora no han recibido respuesta.

"No ha habido justificación, ni respuesta", señaló la política opositora, quien atribuyó ese silencio a un "temor al régimen, por supuesto".

"No podemos ignorar de que hay una enorme tensión en la población (...). La represión es real y la represión se da en diferentes expresiones. La represión no es solo el asedio policial o la persecución, represión igual es tratar de asfixiarte financieramente y, por lo tanto, esto es parte de la represión que estamos viviendo en el país", sostuvo.

"El ahogo financiero para que no podamos participar (en los comicios) podría perfectamente bien ser uno de los objetivos del régimen, yo no lo sé", agregó.

VAN AGUANTAR HASTA DONDE PUEDAN

La Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), que se define de centroderecha, señaló que su situación económica y financiera "es precaria", que subsiste de apoyo voluntario y que está "tratando de cubrir las necesidades más urgentes".

"El propósito nuestro es aguantar, no sabemos hasta donde", añadió Rogers, que no confirmó ni negó la posibilidad de cerrar la sede donde funciona ese colectivo.

Nicaragua vive semanas convulsas tras las detenciones de líderes opositores -entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia- que se producen de cara a las elecciones generales en las que Ortega, en el poder desde 2007, busca reelegirse por cinco años más.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes acusa de "traición a la patria".

Tanto Cruz como Juan Sebastián Chamorro se habían inscritos como precandidatos presidenciales de la Alianza CxL.

La Policía también ha detenido a una ex primera dama, otros tres políticos, dos empresarios, un periodista y seis dirigentes de un movimiento político fundado por disidentes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluidos dos combatientes históricos y antiguos compañeros de lucha del mandatario.

Uno de los ejecutivos arrestados en el presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua, Luis Rivas.

El mandatario, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de "criminales".