José Ortega Cano, barbacoa familiar para olvidar el enfrentamiento entre Ana María Aldón y su hermana Conchi

14-06-2021 José Ortega Cano. MADRID, 28 (CHANCE) A pesar de que el propio José Ortega Cano entró en directo la semana pasada en 'Ya es mediodía' para poner fin a la polémica entre Ana María Aldón y su hermana Conchi asegurando que era la peluquera quien se había confunfido al marcar el número de teléfono de su mujer para interesarse por su estado de salud tras su reciente operación de corazón, las aguas no han vuelto a su cauce.



A pesar de que el propio José Ortega Cano entró en directo la semana pasada en 'Ya es mediodía' para poner fin a la polémica entre Ana María Aldón y su hermana Conchi asegurando que era la peluquera quien se había confunfido al marcar el número de teléfono de su mujer para interesarse por su estado de salud tras su reciente operación de corazón, las aguas no han vuelto a su cauce.



Y es que, una vez 'destapada' la enemistad entre las cuñadas, en diferentes medios de comunicación se han hecho eco de varias declaraciones de Conchi en las que, presuntamente, además de tildar de "hija de..." a la mujer de su hermano José, habría cuestionado la paternidad del hijo que la pareja tiene en común - José María, de 8 años - y habría asegurado que la familia Ortega Cano se sintió ninguneada en la boda del maestro con la gaditana en octubre de 2018.



Unos duros ataques de la peluquera a Ana María que, este domingo, estallaba en 'Viva la vida' y llorando, confesaba que no perdonaba a su cuñada el hecho de que hubiese dudado de la paternidad del pequeño José María. "Lo demás lo que quiera, pero eso no. Eso me duele y no lo perdono", aseguraba la colaboradora destrozada, dejando claro que no va a permitir que se cuestione si Ortega Cano - que le ha mostrado su apoyo en todo momento - es el padre de su hijo.



Ajeno a las presuntas declaraciones de Conchi en contra de su mujer, José Ortega Cano ha decidido poner al mal tiempo buena cara y, con ayuda de Gloria Camila y del novio de su hija, David, el diestro ha organizado un divertido plan familiar para olvidar la polémica; una barbacoa.



Así, la hija de Rocío Jurado fue la encargada de comprar todo lo necesario para disfrutar de un tranquilo día en familia y, antes de comer la veíamos llegar a la casa del diestro con todo lo necesario para hacer la barbacoa, que descargó con ayuda del propio Ortega Cano para tardar lo menos posible.



Eso sí, el diestro ha decidido hacer oídos sordos al enfrentamiento entre Ana María y Conchi, evitando pronunciarse ni sobre los duros ataques de su hermana hacia su mujer ni sobre la declaración de intenciones de la gaditana, asegurando rotunda que no va a consentir que se dude que él es el padre del pequeño José María.